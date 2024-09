L'ancien moudjahid, officier de l'armée de libération nationale (ALN), Idir Smail, dit Smail Ouguemoun, décédé samedi à l'âge de 90 ans, a été enterré dimanche dans son village natal, Aguemoun, dans la commune de Larbaâ N'Ath Irathen, au Sud de Tizi-Ouzou, en présence des autorités locales et de la famille révolutionnaire.

L'ancien Moudjahid, membre du bureau local de l'organisation nationale des moudjahidine (ONM), Ouali Ait Ahmed, a salué, au nom de la famille révolutionnaire, "la mémoire d'un homme de bravoure et de détermination" qui a participé à d'innombrables batailles durant la guerre de libération nationale".

Il a souligné que le défunt a été parmi ceux qui avaient été promus et qui ont assumé des responsabilités à un jeune âge au sein de l'ALN grâce à leur courage, indiquant qu'il a été promu chef de secteur à l'âge de 22 ans et aspirant de zone III de la wilaya III historique, à l'âge de 24 ans. Né le 13 mai 1934 à Larbaâ N'Ath Irathen, Idir Smail a rejoint les rangs de l'ALN en 1955. Grâce à ses exploits et sa compétence, il fut nommé responsable de section avec le grade de caporal, puis membre de la troisième région de la zone III de la wilaya III historique.

Le défunt a participé à plusieurs batailles dont la bataille d'Iflissen, au cours de laquelle il fut arrêté, soumis aux pires tortures dans les centres de détention des forces coloniales et fut condamné à mort.

Il restera fidèle à ses frères de lutte jusqu'à ce que la patrie recouvre son indépendance. Après l'indépendance, le défunt a occupé les postes de président du bureau de wilaya de l'Association nationale des anciens condamnés à mort de la wilaya de Tizi Ouzou, et de membre du secrétariat de wilaya de l'ONM.