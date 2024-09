C'est devenu un rituel, voire une constante de la presse française, lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Elle se transforme en chorale médiatique anti-algérienne avec des sopranos telle que la chaîne poubelle France 24, et c'est l'éternel problème du chameau qui ne voit pas ses deux bosses et ne voit que celle du dromadaire.

Un seul mot d'ordre, noircir le tableau, en adoptant un ton alarmiste, empreint de contre-vérités.

Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du Président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la cinquième République.

Messieurs de la chorale médiatique française anti-algérienne, l'Algérie est un grand pays de liberté, stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassée. Pour preuve, les bons points délivrés par toutes les instances internationales, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. Oui, parlons-en !

L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au même moment où la France, avec plus de 3000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées, dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde.

Cette chorale médiatique française qui a toujours fait preuve de cécité lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une bonne fois pour toute, qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien.

Un conseil à cette chorale, regardez plutôt du côté de vos protectorats, car l'Algérie n'en est pas un et elle ne le sera jamais, c'est le serment fait aux martyrs de la Guerre de libération nationale.