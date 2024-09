Les journaux paraissant hier dans le Sud-est du pays ont consacré de larges espaces à la couverture de l’élection présidentielle, qualifiée d’"étape importante dans l’édification de la jeune démocratie en Algérie", et ont relevé unanimement les bonnes conditions d’organisation de l’ensemble de son processus.

Kaid News (El-Oued) a repris, sous le titre "L’Algérie élit son président dans de bonnes conditions d’organisation, le peuple vote", des déclarations des trois candidats en lice à cette élection, après avoir accompli leur devoir, et dans lesquelles ils saluent "l’esprit de responsabilité ayant empreint la campagne électorale".

Il rapporte ainsi les propos du candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP) M. Abdelaali Hassani Cherif, affirmant que "le peuple algérien, aujourd’hui devant une élection présidentielle importante et décisive dans l’histoire du pays, décide en toute liberté et démocratie du sort de ce poste à travers son choix du meilleur programme".

Il s’est dit aussi, selon journal, "confiant quant au libre choix du peuple et sa volonté de mener l’Algérie vers le progrès et de préserver sa stabilité et sa sécurité".

Kaid News reprend aussi les propos du candidat du Front des forces socialistes (FFS) M. Youcef Aouchiche qui a souligné la construction à cette occasion de l’avenir du pays en choisissant son projet présidentiel et en "mettant fin définitivement à la culture de l’abstention en vue de construire notre avenir par nous-même".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré, pour sa part, rapporte le journal, que l’Algérie est actuellement à un "tournant décisif", et le vainqueur de ce scrutin poursuivra le parcours décisif pour l’Etat algérien et pour le peuple algérien, "afin d’atteindre le point de non retour dans le développement et la construction d’une véritable démocratie". Le journal traite aussi de la presse internationale qui a mis en valeur les moyens mobilisés pour permettre la couverture du scrutin, signalant, à cet égard, que "les correspondants des média étrangers se sont félicité des moyens mis à leur disposition pour faciliter leur couverture du déroulement de la présidentielle du 7 septembre". Ils ont aussi souligné que "l’intérêt porté à cette élection est suscité par la position et le rôle de l’Algérie sur la scène internationale".

Pour sa part, Tassili News (Djanet) a publié, sous le titre "Un scrutin dans la quiétude, les Algériens élisent leur président", des articles sur cet important rendez-vous électoral soulignant que "le peuple algérien est engagé sur la voie du changement et de la réforme", en reprenant aussi des déclarations de membres du Gouvernement après avoir accompli leur devoir électoral.

Le journal traite aussi de la tenue "dans de bonnes conditions" des opérations de vote dans la jeune wilaya de Djanet.

El-Djanoub El-Kabir (paraissant à Illizi) s’est intéressé, lui aussi, à l’ambiance de vote dans le cadre de cette présidentielle dans différentes régions du pays, ainsi qu’aux affirmations des encadreurs de permanences des candidats des "bonnes conditions" dans lesquelles a eu lieu cette élection et qui a connu "une bonne affluence des électeurs dans les wilayas du Sud".

La publication s’est penchée, par ailleurs, sur l’émission d’un nouveau timbre postal à l’occasion de cette élection présidentielle, et a publié des articles sur les attentes des populations du Sud du Président qui sera élu, notamment en matière de programmes de développement supplémentaires en faveur de ces régions.

Le journal El-Wahat (Ouargla) a écrit "organisation impeccable de l’élection qui a été une fête des algériens, bonne participation des électeurs", publiant des articles sur le déroulement du vote à travers le pays, et dans certains bureaux itinérants dans le Sud.

Les journaux de l'est du pays soulignent l'atmosphère sereine ayant prévalu lors du scrutin

Les journaux parus dimanche dans l'est du pays ont mis en exergue la bonne organisation et le climat de sérénité qui ont prévalu lors de l'élection présidentielle de samedi.

Sous le titre "Les Algériens ont choisi leur président dans la sérénité", le quotidien public An-Nasr a rapporté la déclaration de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) selon laquelle "l’opération électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité à travers le pays".

Le même journal a également mis en avant la présence notable de la communauté nationale établie à l'étranger dans les différents bureaux de vote en titrant "La communauté algérienne à l’étranger a accompli son devoir dans une ambiance +spéciale+ ", ce qui, selon An-Nasr, "reflète l'intérêt manifeste de tous les Algériens, et leur pleine conscience des enjeux et des défis à relever, à contribuer au travail politique pour façonner l'avenir du pays". Le même journal a par ailleurs repris les déclarations faites par les trois candidats aussitôt après avoir voté, citant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné que la campagne électorale "a été très propre et les trois candidats ont été au niveau et donné une image qui fait honneur à la démocratie en Algérie", et ajouté que l'Algérie "vit une étape cruciale et que le vainqueur de l’élection poursuivra le chemin du développement".

M. Abdelali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), également cité par An-Nasr, a déclaré que sa campagne a été "distinguée et permis de présenter un programme politique abordant les questions intéressant le pays et le peuple, ainsi que les perspectives prometteuses de l'Algérie".

"Le moment est venu pour nous de créer notre propre avenir", a déclaré, quant à lui, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, rappelant les engagements qu'il a pris durant sa campagne électorale, selon An-Nasr. "Le peuple algérien élit son président pour les cinq prochaines années" a titré, de son côté le journal Ain El Djazaïr, mettant en relief "les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le processus électoral, saluées par les responsables des permanences des trois prétendants au poste de président de la République".

Ce quotidien a également souligné "la présence en force de la presse nationale et étrangère", et salué les moyens mis à la disposition des médias.

Pour sa part, le journal Es-Sarih, a titré en Une "Les Algériens au rendez-vous de l’histoire lors de l’élection présidentielle du 7 septembre", tandis que le quotidien l’Est Républicain, paraissant en français, a cité des propos recueillis dans les permanences des trois candidats, et qui ont fait état des "bonnes conditions qui ont prévalu lors de l’opération de vote".

Il est à noter que les autres journaux paraissant dans l’est du pays ont consacré des espaces importants à l’opération électorale du 7 septembre.

Les Algériens ont voté à un rythme croissant

Les Algériens ont continué de se rendre à un rythme croissant aux urnes samedi en fin de journée jusqu'à la clôture des bureaux de vote, lors de l'élection présidentielle qui a vu le taux de participation atteindre 26,45% au niveau national et 18,31% au sein de la communauté nationale à l'étranger et ce, jusqu'à 17h00.

A 13h, le taux de participation national a atteint 13,11% au niveau national et 16,18% au sein de la communauté nationale à l'étranger, alors qu'il était respectivement de 4,56% et 14,50% à 10h00.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a indiqué que l'horaire de clôture du scrutin dans les bureaux de vote a été décalé d'une heure, soit de 19h00 à 20h00 au niveau national, à la demande des coordinateurs des délégations de wilaya de l'ANIE.

A l'Ouest du pays, les électeurs ont été unanimes à souligner l'importance de la participation à cette échéance électorale, afin de "réaliser davantage d'acquis dans divers domaines", alors que dans les wilayas du Sud, les électeurs fondent, à travers une forte participation, leur espoir sur le futur Président élu pour consolider la dynamique de développement dans ces wilayas et la prise en charge de leurs attentes dans divers domaines, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie.

A l'Est, les centres de vote ont également enregistré une affluence remarquable dès les premières heures d'ouverture de urnes, les électeurs ayant estimé que ce rendez-vous électoral renforcera le processus de développement et la stabilité du pays et apportera de nombreux acquis au peuple, tandis qu'au Centre du pays, l'opération de vote a été marquée par de très bonnes conditions organisationnelles, avec une affluence croissante des électeurs.

Pour rappel, les trois candidats en lice pour cette élection présidentielle, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, ont accompli leur devoir électoral dans la matinée.

Pour leur part, les responsables au niveau des permanences des trois candidats, ont estimé, dans des déclarations à la presse, que le scrutin se déroule dans le calme et dans de bonnes des conditions organisationnelles, de manière à permettre aux électeurs d'exprimer leur volonté de choisir leur Président pour le prochain mandat. Ils ont également qualifié l'ambiance générale de "normale", marquée par une participation "calme" des citoyens.

Sur un autre registre, l'ANIE a indiqué, dans un communiqué, que les électeurs dont les noms ne figurent pas sur les listes de signatures peuvent voter au niveau des bureaux indiqués sur leurs cartes d'électeur. "Dans le cadre du suivi du déroulement du scrutin de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, et suite aux notifications reçues par le président de l'ANIE selon lesquelles les noms d'un grand nombre d'électeurs qui se sont présentés pour accomplir leur devoir électoral munis de leurs cartes d'électeur, ne figurent par sur les listes de signatures, l'ANIE tient à informer ces électeurs que si leur nom n'est pas inscrit sur lesdites listes, ils peuvent voter dans les bureaux indiqués sur leurs cartes d'électeur", selon la même source.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a accompli son devoir électoral à l'école Ahmed-Aroua à Bouchaoui (Alger), a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la campagne électorale pour la présidentielle était "très propre" et que les trois candidats à cette élection ont donné "une image honorable" de la démocratie en Algérie.