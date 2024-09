M. Abdelmadjid Tebboune a été réélu Président de la République en obtenant 5.329.253 voix, soit un taux de 94,65% des voix exprimées, à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée samedi, selon les résultats préliminaires annoncées, dimanche, par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Il est suivi du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaâli Hassani Cherif qui a obtenu 178.797 voix, soit un taux de 3,17% et du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche qui a obtenu 122.146 voix, soit un taux de 2,16%.

Victoire et nouvelle ère pour l'Algérie (journaux parus à Oran)

Les journaux parus à Oran, ce dimanche, ont souligné que la participation des citoyens à l'élection présidentielle témoigne d’un haut niveau de conscience de l’importance du scrutin, qui constitue une victoire et une nouvelle ère pour l'Algérie.

Sous le titre "L’Algérie gagne", le journal El Djoumhouria a écrit que "les Algériens et les Algériennes ont créé des images qui mettent en évidence le grand niveau de conscience des défis et des enjeux qui attendent le prochain président, ce qui est en mesure d’ancrer le principe d’exercice des libertés en Algérie et élève le niveau de performance politique pour refléter une image positive de la pratique politique et de la démocratie".

Dans un autre article intitulé "Une ère sur le chemin de la gloire", le même quotidien a souligné que le peuple algérien, sorti hier pour accomplir son devoir électoral, a fait du 7 septembre "une journée historique et une nouvelle ère", ajoutant que "les campagnes de propagande visant à semer le doute n'ont fait qu’accentuer la volonté des électeurs d'aller voter et prouver leur amour pour la patrie".

De son côté, le quotidien l’Echo d’Oran a indiqué dans son éditorial, intitulé "Les Algériens ont fait librement leur choix", que le scrutin du 7 septembre s’est déroulé "dans la sérénité et dans un esprit de responsabilité, et que les Algériens ont montré qu’ils sont fidèles à l’appel de la patrie, qu’ils répondent toujours présents quand le devoir les appelle".

La mobilisation était générale pour faire échec aux funestes plans machiavéliques des ennemis intérieurs et extérieurs du pays et qu’il fallait exprimer hier, et les citoyens ont montré au monde qu'ils aiment leur pays et ne se dérobent jamais de leur devoir quand l’appel vient de l’Algérie, a-t-il souligné, ajoutant qu'"une nouvelle ère se profile à l'horizon pour le pays, qui doit désormais s'engager dans une dynamique de développement irréversible, lui permettant de devenir une puissance régionale".

De son côté, le journal "Ouest Tribune" a intitulé son éditorial "La présidentielle, l'Algérie et ses jeunes", affirmant que les Algériens étaient hier au rendez-vous avec un événement politique majeur, qui constituait un acte politique important. "Il s’agissait hier de consulter les Algériens pour connaître leur niveau de satisfaction ce qui a été réalisé".

Après avoir évoqué l'expérience mûre de l'Autorité électorale nationale indépendante des élections (ANIE), le même journal a souligné qu’"au-delà de l’événement que l’Algérie a vécu, hier, les partis doivent absolument trouver les moyens d’intéresser les Algériens, non pas seulement dans le discours, mais aussi dans leur propre mode de gouvernance interne. Il faut arriver à une situation où le jeune se retrouve dans la pratique politique".

Sous le titre "Aux urnes, citoyens ! ", le journal Cap DZ écrit dans son éditorial que "les Algériens se sont rendus hier, comme attendu, en masse aux urnes pour élire le président du pays", notant que "c'est un moment important qui permet la pleine expression de la citoyenneté".

"En attendant les résultats officiels, de cette compétition démocratique, il faut d’ores et déjà souligner que cette élection a été un grand succès démocratique", a noté le journal.

Dans le même sillage, le même quotidien affirme dans un article intitulé "l’opération électorale a été une réussite totale : l’Algérie démocratique a triomphé" que "le peuple algérien a honoré son devoir citoyen électoral en allant aux urnes pour choisir son président par le moyen le plus civilisé, le suffrage universel", ajoutant que "l'Algérie démocratique a été la grande gagnante de ce scrutin crucial pour l'avenir de la nation, et dans les bureaux de vote à travers tout le territoire national, l’engouement des électeurs patriotes a été au rendez-vous".

Les journaux cités, en plus des journaux électroniques "El Mawqii" et "Algérie 54", ont également rendu compte du déroulement du processus électoral pour l'élection présidentielle du 7 septembre dans diverses régions du pays et ont publié les impressions des électeurs, abordant également les opérations de dépouillement des voix et le taux de participation au scrutin.

La presse nationale salue la mobilisation des électeurs

La presse nationale paraissant dimanche, a salué la mobilisation des électeurs pour la réussite de l'élection présidentielle du 7 septembre et dont les titres ont mis en avant le taux de participation atteignant 48,03% .

Sous le titre: " Les Algériens au Rendez-vous", le quotidien Horizons écrit que "le Taux de participation a atteint 48,03% à l'élection présidentielle" tout en revenant sur les déclarations des trois candidats dont le point commun consiste à aspirer à un avenir meilleur pour l'Algérie.

Le même journal a noté dans un commentaire que "l'engagement a été tenu", tout en affirmant que ce même "engagement a été honoré de manière remarquable".

Dans le même contexte, le quotidien "Echaab" titre à la Une "L'Algérie toujours triomphante" en revenant sur le taux de participation de 48,03% annoncé, par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Sous le titre " Les Algériens étaient au rendez-vous", le quotidien Alger16, affirme, dans un reportage, que "le 7 septembre 2024 restera dans les annales de l'histoire politique de l'Algérie comme une journée de mobilisation sans précédent".

Le quotidien El Moudjahid titre, pour sa part, à sa Une " La démonstration citoyenne" et écrit que "Malgré la canicule et les vacances, les Algériens se sont rendus aux urnes".

El Moudjahid n'a pas omis de saluer, à cette occasion, la mobilisation importante de la Diaspora algérienne "qui a voté dans une ambiance festive et patriotique". La Voie d'Algérie, écrit, pour sa part, que "L'appel de la patrie a été entendu", affirmant que le scrutin "s'est déroulé dans le calme et la sérénité".

Le Soir d'Algérie a considéré, de son côté, que "la citoyenneté a triomphé" tout en saluant une "participation appréciable et un vote sans incidents".

Sous le titre: " les Algériens votent dans le calme et la sérénité, le journal "El Watan" a salué également la bonne organisation dans les centres et dans les bureaux de vote ainsi que la mobilisation des électeurs. Le quotidien "El Khabar", a salué également, la mobilisation générale pour sécuriser l'opération de vote tout en revenant aux chiffres fournis par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le journal "Echorouk El Youmi" a commenté, de son côté l'événement électoral dans un article intitulé, " La première victoire ", affirmant que "Peu importe qui remporte l'élection présidentielle, les Algériens l'ont vécue samedi. Quel que soit le programme de développement présenté par l'heureux candidat, choisi par les électeurs, la première victoire remportée a été le calme qui a caractérisé ce scrutin".

Pour "L'Echo d'Algérie", "le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions d'organisation". Le même journal reprend aussi les déclarations des trois candidats qui ont souligné dans l'ensemble l'importance cruciale de ce scrutin pour l'avenir du pays.