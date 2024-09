Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra son débat public aujourd’hui lundi sur le maintien de la paix de l'ONU conformément à la résolution 2378 du 20 septembre 2017.

La résolution demande au Secrétaire général de fournir tous les 12 mois, un exposé complet sur la réforme du maintien de la paix. Cette année, la réunion annuelle qui axera sur le thème "Renforcer le maintien de la paix : Réflexions pour l'avenir", se déroulera sous la forme d'un débat ouvert afin de permettre à l'ensemble des membres des Nations unies d'exprimer leur point de vue.

Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, le président et directeur général de l'International Crisis Group (ICG), Comfort Ero, et le président et directeur général de l'International Peace Institute (IPI), Zeid Ra'ad Al Hussein, devraient intervenir lors de ce débat.

Une note conceptuelle, préparée par la Slovénie, qui assume la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de septembre, reconnaît les défis nouveaux et émergents auxquels sont confrontées les opérations de paix de l'ONU et souligne la nécessité pour ces opérations de s'adapter à l'évolution de la dynamique de la sécurité afin de remplir efficacement leurs mandats.

Elle met également en lumière les efforts de réforme en cours, dans le cadre de l'initiative "Action pour le maintien de la paix (A4P)" du Secrétaire général, lancée en 2018 pour mobiliser l'action collective des Etats membres, du Conseil de sécurité, des contributeurs financiers et des pays fournisseurs de contingents et de forces de police à l'appui du renforcement des opérations de paix des Nations unies.

Elle situe aussi le débat ouvert dans le contexte du Sommet de l'avenir, qui se tiendra les 22 et 23 septembre, et des négociations en cours entre les Etats membres des Nations unies sur le projet de Pacte pour l'avenir, le document final envisagé pour le Sommet de l'avenir.

En organisant le débat public de lundi, la Slovénie souhaite explorer la manière dont le Conseil de sécurité peut favoriser la confiance et un soutien unifié aux opérations de paix de l'ONU.

Avant le débat public, les membres du Conseil qui soutiennent les engagements conjoints sur le changement climatique, la paix et la sécurité, prévoient d'organiser une séance d'information sur cette question dans le contexte du maintien de la paix des Nations unies.

Lors de la réunion d'information, M. Lacroix pourrait souligner l'importance du maintien de la paix en tant qu'outil politique en décrivant les efforts en cours pour promouvoir des solutions politiques dans les missions de maintien de la paix de l'ONU.

Il pourrait se réjouir de la prochaine conférence ministérielle sur le maintien de la paix des Nations unies prévue à Berlin en mai 2025.