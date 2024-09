L'armée sioniste a arrêté au moins 35 Palestiniens de Cisjordanie occupée, dont d'anciens détenus, au cours des deux derniers jours, a indiqué dimanche le Club des prisonniers palestiniens.

Le Club des prisonniers a précisé dans un communiqué que "les arrestations ont été réparties dans la plupart des gouvernorats de Cisjordanie".

Il a ajouté que l'armée sioniste "continue de mener des raids et des abus généralisés, ainsi que des attaques et des menaces contre les détenus et leurs familles, lors de campagnes d'arrestation, en plus des opérations d'enquête sur le terrain, ainsi que du sabotage et de la destruction de maisons".

Le nombre total de détenus en Cisjordanie depuis le début de la guerre génocidaire sioniste contre Ghaza le 7 octobre a atteint plus de 10 400 citoyens de Cisjordanie, y compris El Qods, et le bilan n'inclut pas les détenus de la bande de Ghaza, selon des données précédentes du Club des prisonniers palestiniens.

Ghaza : une famille décimée suite au bombardement du camp de Jabalia par l'occupation sioniste

Cinq Palestiniens, membres d'une même famille, sont tombés en martyrs dimanche à l'aube, suite au bombardement par les forces d'occupation sioniste du camp de Jabalia, au nord de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Selon Wafa, cinq citoyens de la famille Morsi sont tombés en martyrs après que l'occupation sioniste ait bombardé une maison dans la zone Al-Alami du camp. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Kamal Adwan.

Parmi les martyrs, figure le directeur adjoint de la Défense civile du gouvernorat du Nord, Muhammad Abdel-Hay Morsi.

L'artillerie de l'occupation sioniste a également tiré des obus en direction des zones nord du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza.

Les forces d'occupation sioniste poursuivent leur agression terrestre, maritime et aérienne sur la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 40 939 martyrs et 94 616 blessés, dans un bilan provisoire, car des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre.

69% des enfants de la bande de Ghaza ont reçu la première dose de vaccin contre la polio

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 69 % des enfants de la bande de Ghaza (âgés d'un jour à 10 ans) ont reçu la première dose de vaccin contre la polio, a rapporté dimanche l'agence de presse Wafa.

Dans un communiqué, le ministère a expliqué que sept jours après le lancement du premier cycle de la campagne de vaccination contre la polio, 69% des enfants ont été vaccinés, ajoutant que la campagne est en cours dans les gouvernorats de Deir al-Balah et de Khan Younis et dans les zones voisines, jusqu'à dimanche soir.

Le ministère a souligné que le nombre d'enfants ayant reçu la première dose s'élevait à 441 647 samedi soir, dont 49 % de filles et 51 % de garçons.

La même source a expliqué que la première phase de la campagne de vaccination se poursuit dans les gouvernorats de Ghaza et le nord de Ghaza, et que les équipes du ministère palestinien de la Santé, de l'UNRWA, de l'OMS et de l'UNICEF poursuivent leurs efforts dans la campagne de vaccination malgré l'agression continue de l'armée d'occupation sioniste sur la bande, et le risque des déplacements entre les centres de vaccination.

La campagne globale vise à administrer deux gouttes du nouveau vaccin oral contre la polio de type 2 à plus de 640.000 enfants de moins de 10 ans au cours de chaque phase.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une réponse urgente visant à prévenir la propagation de la polio, qui a refait surface à Ghaza après 25 ans, à la suite de la détection du variant circulant du poliovirus de type 2 (cVDPV2) dans six échantillons environnementaux prélevés dans la zone centrale de Ghaza au mois de juin.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.972 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.972 martyrs et 94.761 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis trois massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 33 martyrs et 145 blessés.

Un précédent bilan faisait état de 40.939 martyrs et 94.616 blessés. .

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Réunion du Conseil de la Ligue Arabe au niveau des délégués avec la participation de la Palestine

Les travaux de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents, présidée par le Yémen, avec la participation de la Palestine, ont débuté dimanche au Caire, en préparation de la 162e session du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères qui se tiendra mardi.

Le Conseil examinera, pendant deux jours, le projet d'ordre du jour de la session, qui comprend plusieurs points principaux couvrant divers domaines de l'action arabe commune, au premier rang desquels l'évolution de la question palestinienne, en particulier l'agression des forces sionistes contre les territoires palestiniens et les graves violations contre la ville occupée d'El Qods.

L'ordre du jour comprend également des points relatifs aux affaires sociales, aux droits de l'homme, aux questions économiques, au maintien de la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme, au développement du système arabe de lutte contre le terrorisme, à la réforme et au développement de la Ligue des Etats arabes, ainsi que les rapports des commissions permanentes chargées des affaires administratives, financières, juridiques et des droits de l'homme.

Les délégués permanents soumettront le projet d'ordre du jour et les projets de résolution sur ces points à la 162e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres arabes des affaires étrangères qui se tiendra mardi pour adoption.

L'Etat palestinien avec El Qods comme capitale est "la porte de la paix" (Abou Rudeina)

Le porte-parole de la Présidence palestinienne, Nabil Abou Rudeina, a affirmé dimanche que le seul moyen de parvenir à la sécurité et la stabilité en Palestine était de reconnaître la légitimité internationale et le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant et de sa capitale, El Qods-Est, a rapporté l'agence Wafa.

"La poursuite de l'agression contre notre peuple de Rafah à Jénine, et la perpétration de crimes de génocide par l'occupation sioniste, avec le soutien des Etats-Unis, accentueraient l'embrasement de la région, et aucun effort régional ou international ne réussirait à contenir cette explosion dans la région", a encore déclaré le porte-parole.

Abo Rudeina a souligné que "le véritable objectif de l'occupation est de toucher El Qods occupée, ses lieux saints musulmans et chrétiens, et l'identité nationale de cette terre, mais ils doivent bien comprendre et ceux qui sont derrière eux qu'El Qods occupée est la porte de la paix, de la sécurité et de la stabilité", a-t-il conclu.

