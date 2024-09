Les Nations Unies ont débloqué une aide de 10 millions de dollars pour assister plus de 700.000 personnes affectées par les récentes inondations au Soudan du Sud.

Ce montant fourni par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) vise à financer une aide vitale dans les comtés les plus touchés, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Ces régions abritent quelque 900.000 personnes ayant besoin d'une aide d'urgence, a précisé l’agence onusienne dans un communiqué, ajoutant que ce chiffre risque d'augmenter en raison des inondations.

Les intempéries ont aggravé la situation humanitaire au Soudan du Sud, qui fait face à l'insécurité alimentaire, à un conflit persistant et aux répercussions de la crise au Soudan voisin, a relevé la même source.

Depuis le mois de mai, les intempéries ont endommagé des habitations, des cultures et des infrastructures essentielles, selon l’ONU. Les services d’éducation et de santé ont également été perturbés, alors que les partenaires humanitaires alertent sur une augmentation des cas de paludisme et des infections des voies respiratoires.

En juin, l’ONU et le gouvernement ont lancé un plan de préparation et de réponse aux inondations, qui prévoit 264 millions de dollars pour venir en aide à 2,4 millions de personnes. Ce plan n’a pas encore reçu de financement, d'après l’agence onusienne.