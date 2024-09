Une campagne de vaccination contre le mpox en République démocratique du Congo (RDC) débutera le 2 octobre, ont annoncé samedi les autorités.

"Les adultes des provinces de l'Equateur, du Sud-Kivu et du Sankuru seront vaccinés en premier", a déclaré Cris Kacita Osako, coordinateur du Comité congolais de réponse à l'épidémie de mpox, cité par des médias.

En début de semaine, le premier lot de vaccins MPOX est arrivé dans la capitale de la RDC, foyer de l'épidémie.

Depuis le début de l’année 2024, 5 549 cas confirmés de mpox ont été recensés sur le continent, avec 643 décès associés, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes. Les cas en RDC ont constitué 91 % du nombre total. La plupart des infections au mpox au Congo et au Burundi, le deuxième pays le plus touché, touchent des enfants de moins de 15 ans.

Vendredi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé un plan de réponse à l'échelle du continent à l'épidémie de mpox, trois semaines après que l'OMS a déclaré que les épidémies dans 12 pays africains constituaient une urgence mondiale.

La Centrafrique va recevoir dans les prochains jours le vaccin contre le Mpox

La République centrafricaine (RCA) sera dotée dans les prochains jours du vaccin contre le Mpox (variole du singe), a annoncé dimanche le ministère centrafricain de la Santé sur les ondes d'une radio locale.

Selon Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé et de la Population publique, la RCA fait partie des premiers pays du continent africain à recevoir bientôt ce vaccin.

"Dans les jours qui viennent, nous attendons à Bangui, capitale centrafricaine, une mission de haut niveau du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), qui

(...) va nous aider dans la surveillance de cette maladie afin d'y apporter une réponse", a indiqué M. Somsé.

Il a averti que le risque de cette épidémie n'était pas totalement éliminé, même si la transmission du virus du Mpox semble être arrêtée à Bangui, aucun nouveau cas de contamination n'ayant été enregistré dans la capitale centrafricaine depuis plus d'un mois.