Le typhon Yagi s'est affaibli dimanche et a été rétrogradé au rang de dépression tropicale après un bilan relevé à plus de dix morts au Vietnam où il a causé des dégâts considérables dont des glissements de terrain.

Yagi, qui a dévasté cette semaine plusieurs régions en Chine et aux Philippines y faisant une vingtaine de morts, avait touché terre dans le nord du Vietnam samedi, avec des vents dépassant les 150 kilomètres/heure.

Une famille de quatre personnes a été tuée dans un glissement de terrain dans la province montagneuse de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, dans la nuit de samedi à dimanche, selon un média d'Etat.

Le glissement de terrain s'est produit après plusieurs heures de fortes pluies provoquées par le typhon, lorsqu'un flanc de colline a cédé et a englouti une maison, a indiqué VNExpress, citant les autorités locales.

Le propriétaire de la maison, âgé de 51 ans, a pu s'échapper, mais sa femme, sa fille et ses deux petits-enfants ont été ensevelis, et leurs corps retrouvés peu après.

Selon le département des secours et de l'assistance du ministère de la Défense, outre les quatre victimes de Hoa Binh, dix autres personnes ont été tuées, écrasées par des chutes d'arbres, des glissements de terrain et des bateaux à la dérive, a indiqué le ministère.

Dimanche après-midi, six personnes, dont un nouveau-né et un garçon d'un an, ont été tuées dans un glissement de terrain dans la ville de Sa Pa, dans les montagnes Hoang Lien Son, dans le nord-ouest du Vietnam.

Le glissement de terrain a été provoqué par de fortes pluies et des vents violents, mais les autorités n'ont pas encore attribué ces six décès à la tempête.

L'agence météorologique du Vietnam a rétrogradé Yagi dimanche de typhon à dépression tropicale, alors que plusieurs quartiers de la ville portuaire de Haiphong se trouvaient sous un demi-mètre d'eau et que l'électricité était coupée, les lignes et les poteaux électriques étant endommagés, selon des médias.

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi a traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.