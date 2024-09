Les glaciers reculent en Islande, en raison du réchauffement climatique, à une vitesse qui pousserait les générations futures à se demander d’où ce pays tient son nom, constatent des scientifiques, avertissant sur une hausse de 1 cm du niveau des mers dans le monde, en cas de fonte des glaciers islandais.

"Si tous les glaciers islandais disparaissaient, l’eau de fonte contribuerait à une augmentation d’un centimètre du niveau des mers dans le monde, soit presque autant que tous les glaciers de l’Himalaya", selon le glaciologue islandais Thorsteinn Thorsteinsson, cité dans un article publié dimanche, par le Centre d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale, basé à Bruxelles.

Dans l’Himalaya, les glaciers couvrent environ 40.000 km2, tandis que le plus grand glacier d’Islande et d’Europe, le Vatnajookull, s’étend sur 7.700 km2. Pour diverses raisons, on s’attend à ce que "le grand" survive pendant peut-être trois siècles.

Le deuxième glacier d’Islande, Langjokull, est en revanche plus menacé, notamment parce qu’il se trouve beaucoup plus bas. Il n’en restera qu’entre 10 % et 20 % en 2100.

L’Islande a déjà perdu 70 de ses 400 glaciers. Certains d’entre eux, comme le prochain candidat à l’extinction, le Hofsjokull Est, sont très petits. Selon la glaciologue au Met Office islandais, Hrafnhildur Hannesdottir, "il est relativement bas et plat et ne survivra pas longtemps".

Pour rendre hommage à ses glaciers disparus, le "pays de glace" a inauguré le 17 août dernier le premier cimetière de glaciers au monde, près de sa capitale Reykjavik, selon la même source, en présence de chercheurs de l’université Rice de Houston (Texas), du Met Office islandais, de géologues et de glaciologues, ainsi que des responsables gouvernementaux, en prélude à l’Année internationale de la préservation des glaciers, prévue en 2025.

L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), figuraient parmi les nombreux coorganisateurs de l’événement en Islande, lors duquel, la liste des 15 glaciers éteints ou menacés a été dévoilée.

Le cimetière est constitué de 15 pierres tombales, taillées dans la glace par le sculpteur islandais Otto Magnusson.

"Nous n’avions jamais eu besoin d’un cimetière pour les glaciers auparavant", a déclaré Cymene Howe, de l’université Rice, cité dans l'article, constatant qu'aujourd’hui, "c’est chose faite", et même si ces pierres tombales vont fondre, "nous espérons que la cérémonie et les pierres tombales glacées serviront de rappels poignants que les glaciers du monde sont condamnés au même sort si l’on n’agit pas rapidement".

Ces sculptures ont une vue sur le glacier "Snaefellsjokull" qui a déjà perdu plus de la moitié de sa taille depuis la fin du XIXe siècle, tandis que de nombreux autres glaciers "sont dans une situation bien pire".

La fonte en 2014, du glacier "Ok" en Islande avait déjà été commémorée en 2019 lors d’une cérémonie officielle. "Il est probable que beaucoup d’autres suivront, car rien n’indique que les émissions de CO2 diminuent", estime Mme Hannesdottir.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique a déjà fait disparaître des milliers de glaciers dans le monde depuis l’an 2000. Au moins la moitié d’entre eux auront fondu d’ici 2100.