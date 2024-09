La Bolivie a déclaré l'état d'urgence nationale en raison des incendies de forêt qui font rage, a annoncé le ministère de la Défense du pays.

Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Défense Edmundo Novillo a déclaré samedi que "l'état d'urgence nationale permettrait au pays de coordonner rapidement l'aide internationale".

"Cela nous permettra de bénéficier d'un soutien plus agile et plus efficace de la part des pays amis et de la coopération internationale", a déclaré Novillo.

Les forces de lutte contre les incendies en Bolivie sont à bout de souffle et le gouvernement a fait appel à l'aide internationale.

La Bolivie a connu le plus grand nombre d'incendies de forêt depuis 2010, avec au moins 3 millions d'hectares (7,5 millions d'acres) brûlés cette année, selon des médias.