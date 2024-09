Sept nouvelles spécialités sont proposées par le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels dans la wilaya de Mila pour la session d'octobre 2024, a indiqué dimanche la directrice de wilaya du secteur, Samira Benelmadjet.

Ces spécialités sont celles de techniciens supérieurs "des assurances", "la maintenance industrielle", "plomberie, chauffage et froid", de certificat d'aptitude professionnelle en "installation de toits en plaques d'aluminium", "préparation de chocolat", "pédicurie et manucurie" et "manipulation des machines d'impression Flexo", a précisé la même responsable.

Ouvertes en réponse à la demande du marché de l'emploi, ces spécialités viennent s'ajouter aux 119 autres proposées par les établissements de formation professionnelle de la wilaya qui offrent pour la prochaine session d'octobre 7.216 postes pédagogiques dont 4.181 postes de formations diplômantes et 3.035 postes en formations qualifiantes, est-il précisé.

Un programme d'action a été arrêté de concert avec la société civile pour attirer le plus grand nombre de jeunes inscrits en formation professionnelle pour la session d'octobre prochain, a- t-on ajouté.