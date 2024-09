Les pluies torrentielles qui continuent à s'abattre sur la région de Béchar depuis samedi après-midi, ont provoqué quelques inondations à travers cette wilaya du Sud-ouest du pays, à-on informé dimanche auprès des services de la wilaya.

Dans les communes de Béchar, Taghit, Abadla, Lahmar et Kenadza, les unités d'intervention et de secours de la Protection civile (PC), aidées par les éléments de la Sûreté de wilaya, de la Gendarmerie nationale et des citoyens sont intervenues à de nombreux endroits et sites touchés par les intempéries et les inondations, selon la direction locale du PC.

Le trafic routier dans plusieurs tronçons de routes nationales (RN), notamment la RN-6 dépendant du Sud-ouest au Nord-ouest et la RN-110 entre Béchar et Taghit, a été impacté, à cause des crues d'oueds, indiquant les services de la wilaya.

Les chutes de pluie ont été estimées, dimanche, à plus de 60 millimètres à travers la région, d'où les multiples interventions des unités de la Protection civile pour l'évacuation des eaux à l'aide de motopompes, selon la direction locale de le PC.

Une famille, un père et ses trois filles, touchée par les inondations, a été prise en charge à l'hôpital "Mère et Enfant" Mohamed Boudiaf et à l'hôpital public Tourabi Boudjemaa. Ils ont reçu la visite, dimanche matin, des autorités locales, pour s'enquérir de leur état de santé, après leur sauvetage et évacuation par les éléments du PC.

"On n'a pas vu de telles pluies s'abattre sur la région depuis octobre 2008", ont déclaré plusieurs citoyens de Béchar, estimant que "ces pluies sont aussi bénéfiques pour la région, confrontées à une sévère sécheresse depuis plusieurs années" .

Des renforts de la Protection civile en route vers Béchar (direction de wilaya de la PC)

Des renforts en moyens humains et logistiques de la Protection civile (PC), dont des équipes de plongeurs, sont en route vers la wilaya de Bechar pour contribuer aux opérations de secours et d'intervention suite aux inondations ayant affecté la région, at-on informé dimanche auprès de la direction de wilaya de la PC.

Ces renforts, issus des wilayas d'Oran, Ain-Temouchent, Mascara, Chlef, Relizane, Tlemcen et Ghardaïa, vont contribuer aux opérations de secours et d'intervention dans la wilaya, confrontée à des pluies torrentielles et inondations depuis samedi après midi, a indiqué le chargé de la communication à la direction de wilaya de la PC, le sous-lieutenant Abou Bakr Baali.

Depuis le début des chutes de pluies torrentielles sur la région, les services de la PC ont effectué de nombreuses opérations de secours et d'intervention, notamment pour évacuer des personnes encerclées par les eaux de crue d'oueds, at-il ajouté.

La crue de Oued Bechar, qui traverse en long la ville éponyme, a provoqué la destruction partielle de l'un des quatre ponts enjambant le cours d'eau, tandis que les trois autres ont été submergés par les eaux de crue, rendant impossible la circulation des personnes et des véhicules entre les parties Est et Ouest de la ville, à-on constater.