L'or a augmenté jeudi de près de 1%, alimenté par les attentes d'un cycle de réduction des taux plus importants de la Réserve fédérale américaine, qui devrait généralement commencer ce mois-ci.

Le cours de l'or au comptant était en hausse de 0,9% à 2.516,18 dollars l'once.

Le métal précieux est en hausse de 22 % depuis le début de l'année, se dirigeant vers la plus forte croissance annuelle depuis 2020, dans un contexte de paris sur les prochaines baisses des taux américains, de demande de valeurs refuges alimentée par l'incertitude géopolitique et économique, et d'achats importants des banques centrales.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a gagné 1,6% à 28,73 dollars, le platine a grimpé de 2,1% à 921,53 dollars et le palladium a augmenté de 0,9% à 942,13 dollars.