L'Algérien Brahim Guendouz, sacré samedi, champion paralympique 2024 en para-canoë à Paris, a indiqué qu'il avait tracé comme objectif, "le titre suprême" tout en reconnaissant que la finale a été d'un niveau très relevée, en présence des meilleurs de la spécialité du 200 mètres KL3.

L'Algérien a dominé la finale du 200 m KL3 de para-canoe avec un chrono de (39.91), devant l'Australien Littlehales Dylan, champion du monde en 2023 à Duisburg et médaillé d'argent en (40.68). Le Brésilien Rodrigues Miqueias (40.75) a complété le podium. "C'est la première participation de l'Algérie en para-canoe aux Jeux paralympiques. Je savais que j'avais une grande chance de m'illustrer ici à Paris. L'objectif tracé avec mon entraineur, Malek Azzaoun, était de remporter la médaille d'or. Nous avons beaucoup travaillé pour y parvenir", a déclaré Brahim Guendouz en zone mixte, après la cérémonie de remise des médailles.

L'athlète algérien a reconnu que la préparation qu'il a effectué sous la conduite de son entraineur depuis plusieurs mois lui a permis de se perfectionner et d'élever son niveau de préparation pour atteindre son objectif.

"Je remercie l'Etat algérien qui a mis les moyens nécessaires pour permettre aux athlètes handisport qualifiés aux JP-2024 de mieux se préparer, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a veillé à la concrétisation de cette longue préparation, ainsi que ma fédération", a souligné Guendouz qui a offert ainsi une médaille historique pour le handisport algérien, devenant le premier athlète arabo-africain à remporter l'or dans cette spécialité paralympique.

De son côté, l'entraineur Malek Azzaoun n'a pas tari d'éloges sur son athlète qui était à la hauteur de l'événement en s'adjugeant le titre suprême à Paris. "Ce sacre historique est bien mérité pour Guendouz qui a été l'agréable surprise du concours, devant les ténors de cette spécialité. C'est aussi le fruit des efforts de tout le monde : ministère, fédération spécialisée, fédération handisport et autres, qui ont contribué à cette médaille d'or", a-t-il assuré. Il convient de rappeler que lors de la première série éliminatoire disputée vendredi et permettant aux premiers des deux courses de passer directement en finale A, Brahim Guendouz avait pris la seconde place. En demi-finale, disputée samedi matin, l'Algérien a pris sa revanche en terminant premier de sa série, avant de confirmer son talent et sa force lors de la finale A, remportée haut la main.