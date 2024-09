Le Groupe Sonelgaz a procédé à l'approvisionnement du réseau tunisien en 1.000 mégawatts d'électricité, suite à une panne survenue au niveau d'une centrale électrique relevant de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), permettant ainsi à la Tunisie d'assurer l'équilibre du système de transport d'énergie électrique, a indiqué un communiqué conjoint des deux sociétés. "En application des instructions des Hautes autorités du pays, concernant le renforcement des liens de coopération avec la Tunisie, et dans le cadre de leur engagement à poursuivre l'approvisionnement de ce pays en énergie électrique, et suite à la panne ayant affecté, samedi 7 septembre 2024, une centrale électrique relevant de la STEG, d'une capacité de 400 Mégawatts, Sonelgaz a procédé à l'approvisionnement, en un temps record, le réseau tunisien, en 1.000 Mégawatts d'énergie électrique", précise le communiqué. Il s'agit, selon la même source, d'un chiffre "record" par rapport aux exportations de la Sonelgaz vers la Tunisie, ce qui a permis de "maitriser la situation, d'assurer la continuité de l'approvisionnement de la Tunisie en électricité, et de l'équilibre du système de transport". A cette occasion, la STEG a présenté, "ses remerciements à la société algérienne Sonelgaz, pour sa collaboration permanente, notamment en cette conjoncture exceptionnelle", conclut le communiqué conjoint.