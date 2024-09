L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a revu à la baisse ses prévisions relatives à la production mondiale de céréales en?2024, qui devrait s'élever à 2.851?millions de tonnes, soit un niveau quasi équivalent à celui de?2023.

Dans son nouveau bulletin sur l'offre et la demande de céréales, publié vendredi sur son site web, la FAO impute ces révisions à la baisse des prévisions de récoltes pour les céréales secondaires, notamment le maïs, principalement en raison des conditions météorologiques chaudes et sèches dans l'Union européenne, au Mexique et en Ukraine.

Les échanges internationaux de céréales devraient s'établir à 485,6?millions de tonnes, soit une contraction de 3,3?% par rapport à?2023-2024, qui s'explique essentiellement par la diminution des volumes des échanges de céréales secondaires.