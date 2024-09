Les représentants des permanences nationales des candidats à la Présidentielle se sont félicités, samedi, des bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin à travers le pays.

M. Samir Aggoune, coordinateur de la communication auprès de la direction de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que "le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions d'après les rapports parvenus à la cellule de suivi et de coordination au niveau de la direction nationale de la permanence, ce qui a permis à l'électeur algérien de choisir librement le prochain président". Il a souligné l'importance de "parachever le programme important initié par le président de la République il y a 5 ans", et de le poursuivre pour les cinq prochaines années s'il est réélu pour un second mandat, et ce "pour le bien et la prospérité du peuple algérien sur tous les plans de développement socioéconomique".

Il a mis en exergue "la vision claire, complète et cohérente de M. Abdelmadjid Tebboune dans la poursuite de préserver la souveraineté nationale, ainsi que la souveraineté économique, sociale, sécuritaire, alimentaire et hydrique de l'Etat".

Pour sa part, M. Djamel Belloul, directeur de la campagne électorale du candidat du Front des Forces Socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, s'est félicité du "bon déroulement" du scrutin à l’échelle nationale, en dépit, a-t-il dit, "de quelques dépassements isolés" qui n'ont pas affecté le déroulement de l'opération. De son côté, M. Ahmed Sadouk, directeur de la campagne du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a indiqué que le scrutin s'est déroulé, globalement, dans "une atmosphère normale marquée par une affluence sereine des citoyens", en dépit "de certains faits isolés dans certains bureaux de vote", a-t-il dit.

Il a précisé que "ces cas ont été signalés et portés à la connaissance de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)" pour prendre les mesures nécessaires.

Les Algériens ont voté à un rythme croissant

Les Algériens ont continué de se rendre à un rythme croissant aux urnes samedi en fin de journée jusqu'à la clôture des bureaux de vote, lors de l'élection présidentielle qui a vu le taux de participation atteindre 26,45% au niveau national et 18,31% au sein de la communauté nationale à l'étranger et ce, jusqu'à 17h00.

A 13h, le taux de participation national a atteint 13,11% au niveau national et 16,18% au sein de la communauté nationale à l'étranger, alors qu'il était respectivement de 4,56% et 14,50% à 10h00.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a indiqué que l'horaire de clôture du scrutin dans les bureaux de vote a été décalé d'une heure, soit de 19h00 à 20h00 au niveau national, à la demande des coordinateurs des délégations de wilaya de l'ANIE.

A l'Ouest du pays, les électeurs ont été unanimes à souligner l'importance de la participation à cette échéance électorale, afin de "réaliser davantage d'acquis dans divers domaines", alors que dans les wilayas du Sud, les électeurs fondent, à travers une forte participation, leur espoir sur le futur Président élu pour consolider la dynamique de développement dans ces wilayas et la prise en charge de leurs attentes dans divers domaines, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie.

A l'Est, les centres de vote ont également enregistré une affluence remarquable dès les premières heures d'ouverture de urnes, les électeurs ayant estimé que ce rendez-vous électoral renforcera le processus de développement et la stabilité du pays et apportera de nombreux acquis au peuple, tandis qu'au Centre du pays, l'opération de vote a été marquée par de très bonnes conditions organisationnelles, avec une affluence croissante des électeurs.

Pour rappel, les trois candidats en lice pour cette élection présidentielle, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, ont accompli leur devoir électoral dans la matinée.

Pour leur part, les responsables au niveau des permanences des trois candidats, ont estimé, dans des déclarations à la presse, que le scrutin se déroule dans le calme et dans de bonnes des conditions organisationnelles, de manière à permettre aux électeurs d'exprimer leur volonté de choisir leur Président pour le prochain mandat. Ils ont également qualifié l'ambiance générale de "normale", marquée par une participation "calme" des citoyens.

Sur un autre registre, l'ANIE a indiqué, dans un communiqué, que les électeurs dont les noms ne figurent pas sur les listes de signatures peuvent voter au niveau des bureaux indiqués sur leurs cartes d'électeur.

"Dans le cadre du suivi du déroulement du scrutin de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, et suite aux notifications reçues par le président de l'ANIE selon lesquelles les noms d'un grand nombre d'électeurs qui se sont présentés pour accomplir leur devoir électoral munis de leurs cartes d'électeur, ne figurent par sur les listes de signatures, l'ANIE tient à informer ces électeurs que si leur nom n'est pas inscrit sur lesdites listes, ils peuvent voter dans les bureaux indiqués sur leurs cartes d'électeur", selon la même source.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a accompli son devoir électoral à l'école Ahmed-Aroua à Bouchaoui (Alger), a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la campagne électorale pour la présidentielle était "très propre" et que les trois candidats à cette élection ont donné "une image honorable" de la démocratie en Algérie.

"Je souhaite le meilleur pour notre chère patrie et que l'Algérie triomphe en toutes circonstances. Ceux qui nous ont suivi de l'intérieur et de l'extérieur ont constaté que la campagne électorale était très propre et que les trois candidats à ce scrutin ont été à la hauteur et ont donné une image très honorable de l'Algérie et de la démocratie en Algérie. J'espère que nous serons un exemple pour les autres", a-t-il souligné.

Exprimant son souhait de voir "l'opération se poursuivre avec la même fluidité et dans la même ambiance démocratique", il a relevé que cette élection présidentielle constitue un "tournant décisif" dans l'Histoire du pays.

De son côté, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, qui a accompli son devoir à l'école Mohamed-Said-Meziani dans la commune d'Assi Youcef (Tizi Ouzou), a appelé les citoyens à participer en force à cette élection pour construire leur avenir, en choisissant "le projet porteur de changement et d'espoir".

Pour sa part, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, qui a voté à l'école Kerrouche-Slimane à Birkhadem (Alger), a déclaré que "le peuple algérien est aujourd'hui devant un scrutin important et décisif dans l'Histoire du pays, à travers lequel il choisira, en toute liberté et démocratie, le meilleur programme", se disant confiant quant "au choix du peuple et de sa volonté libre de développer l'Algérie et de préserver la sécurité et la stabilité du pays".

Auparavant, le président de l'Autorité nationale indépendante pour les élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, après avoir accompli son devoir électoral à l'école des Frères El Hachemi à El Biar (Alger), que le taux de participation au niveau national et à l'étranger à l'élection présidentielle est "considérable" comparativement à ceux enregistrés à la présidentielle de 2019 et aux précédentes échéances électorales".

Les chiffres avancés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) font ressortir que le corps électoral compte un total de 24.351.551 électeurs, dont 23.864.061 au niveau national, soit 47% de femmes et 53% d'hommes, alors que 36% ont moins de 40 ans.

Pour ce qui est des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, dont le corps électoral compte 865.490 électeurs (45% de femmes et 55% d'hommes), l'opération de vote a débuté lundi dernier.

Les électeurs ont accomplis leur devoir électoral dans de bonnes conditions

Les électeurs ont commencé à affluer, hier, aux bureaux de vote dès leur ouverture à 08h00 pour accomplir leur devoir électoral et élire le futur président de la République pour un mandat de cinq ans et ce, dans de bonnes conditions.

Les bureaux de vote à travers le territoire national ont connu, selon les correspondants de l'APS, un nombre "appréciable" d'électeurs qui se sont déplacés, dès les premières heures de la journée, pour donner leur voix au candidat qu'ils auront choisi en toute liberté et démocratie pour gérer le pays durant les cinq prochaines années.

A travers tout le territoire national, les autorités ont déployé tous les moyens humains et matériels permettant aux électeurs de s'acquitter de leur devoir électoral dans des conditions sereines. L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a consacré près de 63.000 bureaux de vote et mobilisé près de 500.000 encadreurs pour superviser le scrutin présidentiel auquel trois candidats sont en lice, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaâli Hassani Cherif.

Parmi d'autres facilités que l'ANIE a mis en place, c'est de permettre aux citoyens qui n'ont pas de carte de vote, d'exercer leur droit, en présentant uniquement la carte d'identité nationale, le permis de conduire ou bien le passeport.

A noter que le corps électoral compte un total de 24.351.551 électeurs, dont 23.486.061 au niveau national, soit 47% de femmes et 53% d'hommes, alors que 36% ont moins de 40 ans. Pour ce qui est de la communauté nationale établie à l'étranger dont l'opération de vote a commencé lundi dernier, l'ANIE a recensé 865.490 électeurs dont 45% de femmes et 55% d'hommes, encadrés par 117 commissions réparties en 18 commissions en France, 30 commissions dans les autres pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 dans les pays africains et 26 en Asie et en Amérique.

Concernant le vote au niveau des bureaux itinérants pour les populations nomades et les zones reculées et enclavées dans les wilayas du sud du pays, l'opération a débuté mercredi et concerne 116.064 électeurs inscrits à travers 134 bureaux dans 51 communes réparties sur 16 wilayas.

Les citoyens ont voté dans de bonnes conditions d’organisation dans le Sud du pays

Les populations des wilayas du Sud du pays ont voté, hier, dans de bonnes conditions d’organisation, pour élire l’un des trois candidats à l’élection présidentielle, ont constaté les correspondants de l’APS.

Plus de 2,9 million d’électeurs et électrices, répartis sur plus de 1.160 centres électoraux, coiffant plus de 10.300 bureaux de vote, dont 85 bureaux itinérants, déployés à travers 18 wilayas du Sud du pays, sont attendus pour se prononcer sur l’un des trois candidats à la présidentielle pour laquelle ont été mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de cet évènement national.

Ayant débuté en présence des représentants des candidats en lice pour cette présidentielle, ce scrutin a enregistré, dès l’ouverture des bureaux de vote, l’affluence des premiers électeurs dans de bonnes conditions pour leur permettre de s’acquitter de leur devoir civique.

Les centres de vote déployés à travers la wilaya d’Ouargla connaissent, depuis leur ouverture, des files d’électeurs à l’image du bureau de vote N 17 ouvert à l’école primaire "Moudjahid Khelil Abdelkader" au quartier de Mekhadma, où sont enregistrés 2.206 électeurs répartis sur cinq bureaux de vote, encadrés par 25 agents.

Le centre de vote pour femmes, ouvert à l’établissement primaire "19 mars 1962", à la cité En-Nasr (flanc Ouest d’Ouargla), connait, de son coté, une affluence d’électrices venues choisir leur prochain Président.

Le fichier électoral de la wilaya d’Ouargla compte 205.886 électeurs, répartis sur 85 centres de vote coiffant 493 bureaux.

A Béchar, un total de 177.384 inscrits sur les listes de 63 centres électoraux coiffant 436 bureaux de vote, dont 99 bureaux pour hommes, 56 pour femmes et 281 bureaux mixtes, encadrés par 436 agents et répartis à travers 11 communes, se sont rendus aux urnes dès l’ouverture du scrutin pour s’acquitter de leur devoir électoral, selon les données fournies par la délégation de l’Autorités nationale indépendante des élections (ANIE). Le centre de vote ouvert à l’école primaire "défunt Moudjahid Akhoune Foundou", commune d’In-Guezzam, à l’Extrême-Sud du pays, connait lui aussi une affluence croissante, et dans de bonnes conditions, des 8.500 électeurs portés sur ses listes, a indiqué le chef de centre, Nedjam Salouhi. La wilaya d’In-Guezzam compte 34.954 électeurs inscrits au niveau de 9 centres électoraux, dont cinq (5) au chef lieu de wilaya.

Pour ce qui est de la wilaya de Touggourt, les centres de vote ouverts ont commencé à accueillir dès les premières heures du début du scrutin les électeurs venus accomplir leur devoir civique dans une ambiance empreinte d’espoir de voir leurs attentes se concrétiser.

Pas moins de 4.176 personnes ont été mobilisées pour encadrer le scrutin pour lequel est recensé un électorat de 167.758 inscrits.

Une ambiance similaire est constatée au niveau des 11 bureaux de vote relevant du centre électoral "Cheikh Larbi Tebessi" dans la commune d’El-Meghaïer qui connait une affluence ininterrompue d’électeurs.

Un total de 98.032 électeurs composant le fichier électoral de la wilaya d’El-Meghaïer, repartis sur 44 centres électoraux coiffant 238 bureaux de vote, doivent se prononcer sur un des trois candidats.

A El-Meniaa, le centre mixte "Chahid Benabderrahmane Mohamed", enregistre, de son coté, une affluence croissante d’électeurs venus dès l’ouverture des bureaux accomplir leur devoir.

Pour permettre aux électeurs de voter dans de bonnes conditions, il est signalé la mobilisation de 60 véhicules, dont des bus, pour le transport des électeurs aux centres de vote au niveau des communes d’El-Meniaa, Hassi El-Gara et Hassi-Lefhal, a indiqué le directeur des transports, Hocine Bouchama.

La wilaya d’El-Meniaa compte 45.996 électeurs, répartis sur 24 centres électoraux chapeautant 123 bureaux de vote.

Les deux centres de vote ouverts au niveau des écoles primaires "Neghmouche Salah" (hommes) au quartier Errimel et "Kina El-Ayach" (femmes) dans la commune d’El-Oued, enregistrent, dès les premières heures de leur ouverture, des files d’électeurs parmi les 268.619 inscrits à travers la wilaya sur les listes électorales, répartis sur 151 centres coiffant 679 bureaux de vote, encadrés par 5.548 agents.

Dans la wilaya de Tamanrasset, les centres de vote, dont le N24 ouvert à l’école primaire "Moussa Ben-Noçair", englobant 7 bureaux et situé au quartier Sersouf, connaissent une affluence similaire d’électeurs.

A l’extrême Sud-ouest du pays, à Tindouf, les électeurs, notamment les électrices drapées aux couleurs nationales, votent dans de bonnes conditions d’organisation, à travers les centres de vote déployés à cet effet.

Le fichier électoral de la wilaya se compose de 13.558 inscrits au niveau de 27 centres de vote, dont 22 dans la commune de Tindouf et cinq (5) dans celle d’Oum-Laâssel, coiffant 199 bureaux de vote (177 dans la commune de Tindouf et 22 dans celle d’Oum-Laâssel), selon les données de l’ANIE.

Dans la wilaya d’Adrar où sont recensés 136.000 électeurs, répartis sur 137 centres se vote, coiffant 536 bureaux, les électeurs continuent de voter dans de bonnes conditions.

Une ambiance pareille marque l’opération électorale dans les autres wilayas du Sud du pays.

Le vote qui a débuté mercredi dernier au niveau des bureaux itinérants déployés à travers les zones éparses et enclavées des wilayas du Sud du pays, doit être clôturé ce samedi soir.

Le président de la République a accompli son devoir électoral

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accompli, hier à l'école Ahmed Aroua à Bouchaoui (Alger), son devoir électoral dans le cadre de l'élection présidentielle.

Le Premier ministre a accompli son devoir électoral et a appellé à une large participation

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a appelé, hier, tous les citoyens algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger, à se rendre aux urnes et à participer en force à l'élection présidentielle.

"Je suis heureux aujourd'hui d'exercer mon droit constitutionnel en tant que citoyen pour élire le président de la République pour la prochaine période", a affirmé M. Larbaoui dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir électoral à l'école Omar Hida, à Dely Ibrahim (Alger).

Il a également appelé tous les citoyens, à l'intérieur du pays et à l'étranger à se rendre aux unes et "à participer en force à cette échéance électorale", eu égard à son importance pour la consolidation et la promotion du processus démocratique, cette élection se déroulant dans un contexte régional et international extrêmement tendu et complexe, et dont les risques et les répercussions peuvent s'aggraver.

Il s'est dit confiant que "le vaillant peuple élira le candidat le plus à même de garantir la stabilité, le progrès et l'immunité d'une Algérie prospère, développée et victorieuse".

"Le devoir de reconnaissance m'incite à adresser mes remerciements aux membres et responsables de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), pour les efforts déployés et les mesures prises pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral librement et dans de bonnes conditions. L'ANIE est la seule autorité responsable de l'organisation de ces élections, reflétant ainsi le choix stratégique du président de la République consacré dans la Constitution", a-t-il conclu.

M. Attaf a accompli son devoir électoral

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a accompli, samedi à l'école "Ahmed Ouroua" à Bouchaoui (Alger), son devoir électoral dans le cadre de l'élection présidentielle.

Le candidat Abdelaali Hassani Cherif a accompli son devoir électoral

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à l'élection présidentielle, M. Abdelaali Hassani Cherif, a accompli, samedi à l'école Kerrouche Slimane à Birkhadem (Alger), son devoir électoral dans le cadre de cette échéance électorale.

