La Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) organise deux séminaires d'avant-saison pour préparer le nouvel exercice 2024-2025, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Le premier séminaire se tiendra du 8 au 20 septembre au village méditerranéen d'Oran. Il rassemblera les arbitres d'Elite A, Elite B, les arbitres en charge de la VAR, les évaluateurs (groupe 1), ainsi que les arbitres des championnats inter-régions. Chaque groupe participera à une formation de trois jours, précise la FAF. Selon la même source, le deuxième séminaire se déroulera, quant à lui, à Seraidi dans la wilaya d'Annaba, du 22 au 25 septembre 2024. Celui-ci concernera les arbitres des championnats inter-régions et les évaluateurs (groupe 2). D'autres stages pour les arbitres futsal et les femmes arbitres seront organisés le mois d'octobre prochain. Pour rappel, la nouvelle saison footballistique 2024-2025 débutera le 19 septembre 2024 pour la Ligue 1 Mobilis et le 20 pour la Ligue 2 amateur.