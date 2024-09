Les joueurs de la sélection algérienne de football ont repris le chemin de l’entrainement ce vendredi matin, quelques heures seulement après la victoire devant la Guinée Equatoriale (2-0) jeudi soir à Oran, en prévision de son prochain match contre le Liberia, mardi à Monrovia, pour le compte de la 2e journée du groupe E des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025.

"Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a scindé son groupe en deux. Le premier composé des joueurs qui ont débuté la partie de la veille et qui ont eu droit à un décrassage en salle, alors que le second groupe s’est entrainé durant une heure et quart sur le terrain synthétique du centre technique national (CTN) de Sidi Moussa", a précisé la Fédération algérienne sur son site officiel.

"Durant l'après-midi, une séance de soins était au programme des coéquipiers de Riyad Mahrez. Le sélectionneur national a ensuite accordé un quartier libre de quelques heures à ses joueurs", ajoute la FAF.

L'instance fédérale a également indiqué que le défenseur Rayan Ait Nouri, n'a toujours pas été autorisé à s'entrainer avec le groupe puisqu'il n’est pas encore totalement rétabli de sa blessure.

La sélection algérienne de football a réussi son entrée en lice dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 en s'imposant devant la Guinée équatoriale sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 0-0), jeudi soir au stade Miloud Hadefi d'Oran pour le compte de la première journée du groupe E. Les buts algériens ont été inscrits par Aouar (70e) et Gouiri (90e+5e).

Dans l'autre rencontre du groupe E, disputée vendredi à Lomé, le Togo et le Liberia se sont neutralisés (1-1, mi-temps : 0-0). Le Togo a ouvert le score par Kevin Denkey (79e), avant que William Gibson (90e+2e) n'égalise pour le Liberia.

A la faveur de ce succès, l'Algérie (3 points) a pris seule la tête du groupe E des qualifications pour la CAN 2025, devant le Togo et le Liberia avec un point, alors que la Guinée équatoriale est dernière avec zéro point. Lors de la deuxième journée du groupe E, la Guinée équatoriale accueillera le Togo le 9 septembre (16h00), alors que l'Algérie se déplacera à Monrovia pour donner la réplique à la sélection du Libéria, le 10 septembre (17h00).

La sélection nationale se déplacera le dimanche 8 septembre à Monrovia à bord d'un vol spécial, en prévision de son match contre le Liberia.

"Le déplacement de la sélection nationale sera précédé d'une ultime séance d'entraînement, prévue dimanche matin (10h00), au Centre technique National de Sidi-moussa (Alger)" a détaillé l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Le lundi 9 septembre, les Verts seront déjà à pied d'œuvre à Monrovia, et ils effectueront une séance d'entraînement au stade Samuel Doe Kanyons, qui abritera le match contre le Libéria.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale de la CAN 2025, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Ait Nouri et Amoura, blessés, libérés par le sélectionneur Petkovic (FAF)

Les deux internationaux algériens, Rayan Ait Nouri et Mohamed Amine Amoura, toujours convalescents, ont déclaré forfait pour le match contre le Liberia prévu mardi 10 septembre à Monrovia pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, groupe E, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). "Les deux joueurs, Rayan Ait Nouri et Mohamed Amine Amoura ne feront pas le déplacement à Monrovia avec l'équipe nationale après avis médical et autorisation du sélectionneur national, Vladimir Petkovic, qui a préféré les préserver et les laisser se rétablir sans prendre de risque", indique l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. "Ainsi les deux joueurs rejoindront leurs clubs dés ce samedi", ajoute la même source. Arrivés blessés, le défenseur Ait Nouri (Wolverhampton/ANG) et l'attaquant Amoura (Wolfsburg/ALL) avaient manqué le premier match des Verts contre la Guinée équatoriale (2-0) disputé jeudi soir au stade Miloud Hadefi d'Oran pour le compte de la première journée des qualifications. Par ailleurs, le reste du groupe Algérie peaufine sa préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa avant le départ à Monrovia prévu ce dimanche à 14h30.

Les résultats partiels

Résultats partiels de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025 de football, à l'issue des rencontres disputées mercredi, jeudi et vendredi, et devant se poursuivre ce samedi :

Mercredi :

Groupe A : Comores- Gambie 1-1

Groupe H: Tanzanie -Ethiopie 0-0

Groupe D: Libye -Rwanda 1-1

Groupe F: Soudan- Niger 1-0

Jeudi :

Groupe L : Malawi - Burundi 2-3

Groupe B: République Centrafricaine- Lesotho 3-1

Groupe I : Guinée-Bissau - Eswatini 1-0

Groupe F : Ghana - Angola 0-1

Groupe K : Congo - Soudan du Sud 1-0

Groupe E : Algérie - Guinée équatoriale 2-0

Groupe A : Tunisie- Madagascar 1-0

Vendredi :

Groupe J : Kenya - Zimbabwe 0-0

Groupe G : Sierra Leone - Tchad 0-0

Groupe H : RD Congo - Guinée 1-0

Groupe E : Togo - Liberia 1-1

Groupe K : Afrique du Sud - Ouganda 2-2

Groupe B : Maroc - Gabon 4-1

Groupe I : Mali - Mozambique 1-1

Groupe L : Sénégal - Burkina Faso 1-1

Groupe C : Egypte - Cap Vert 3-0

Groupe G : Côte d'Ivoire - Zambie 2-0

Samedi 7 septembre 2024 :

Groupe J: Cameroun - Namibie 17h00

Groupe D : Nigeria - Benin 17h00

Groupe C : Mauritanie - Botswana 17h00.