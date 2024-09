La 19e étape du Tour d'Espagne, disputée vendredi au sommet de l'Alto de Moncalvillo, a été remportée en solitaire par le slovène Primoz Roglic, qui s'empare par la même occasion du maillot rouge de leader.

Le coureur de la formation Bora-Hansgrohe s'est imposé devant le Français David Gaudu (2e à 46 secondes), au moment où l'ex-maillot rouge, l'Autstralien Ben O'Connor s'est contenté de la 12e place.

Ce dernier était en tête depuis 13 jours, mais il n'avait que cinq secondes d'avance sur son dauphin au départ de cette 19e étape. Le coureur de Décathlon-AG2R La Mondiale a finalement franchi la ligne d'arrivée à bout de forces, avec près de deux minutes de retard (1:49) sur le vainqueur.

Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, peut désormais entrevoir un quatrième succès puisqu'il possède un avantage de près de deux minutes (1:54) sur O'Connor et plus de deux sur l'Espagnol Enric Mas et le Colombien Richard Carapaz.

David Gaudu, en excellente forme ces dernier jours, est cinquième à 4 min 33 sec. Une place qu'il tentera de conserver alors qu'il ne reste que deux étapes à disputer.

Samedi, le peloton se mesurera à l'ascension du Picon Blanco avant un ultime contre-la-montre dans les rues de Madrid dimanche où Roglic sera favori.

Tour de Grande-Bretagne cycliste (5e étape) : Une 3e victoire d'étape pour Paul Magnier

Le coureur Paul Magnier, 20 ans, a remporté sa troisième victoire d'étape sur le Tour de Grande-Bretagne, la deuxième consécutive, à l'issue d'un sprint massif à Northampton, samedi à la veille de l'ultime journée. L'espoir de chez Soudal Quick-Step est sorti en tête du dernier virage pour prendre le meilleur sur les sprinteurs dont le Norvégien Erlend Blikra et le Britannique Ethan Vernon, deuxième et troisième sur la ligne d'arrivée.

Magnier compte désormais trois victoires d'étape pour sa première participation au Tour de Grande-Bretagne, avec celle inaugurale de mardi et celle remportée vendredi. Il s'agit de sa cinquième au total dans sa jeune carrière débutée en début d'année.

Au classement général, le Français gagne une place pour se hisser au sixième rang, à plus d'une minute du leader Stephen Williams (Premier Tech). Dimanche, Magnier pourrait égaler le record de quatre victoires sur une même édition, réalisé l'an dernier par le Néerlandais Olav Kooij.