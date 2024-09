Sur les traces de ses ancêtres, la native de Batna rappelons-le, s’est engagée publiquement en promettant au peuple algérien de faire brandir l’emblème des martyrs dans la capitale française, et comme les Chaouis ne reviennent jamais sur leur parole, Safia Djellal a bel et bien tenu sa promesse et elle a fini par imposer l’hymne national en plein cœur du stade de France à l’occasion des jouts paralympiques parisiennes.

Eu égard à sa remarquable performance, La déesse du lancer du poids avait en premier lieu dédié cette distinction pour tout le peuple algérien, avant qu’elle ne dévoile dans la foulée, les supports de son succès et qui avaient pleinement contribué tout au long de son parcours soldé par une jolie breloque dorée.

En effet, la recordwoman du monde dans la catégorie (F57) s’est prononcée en marge de sa victoire pour exprimer sa gratitude envers le ministre de la jeunesse et des sports qui, selon l’intervenante, rien n’aurait été possible sans le parrainage de, Mr le ministre de la jeunesse et des sports. qui était la principale source de motivation pour l’ensemble des athlètes notamment grâce à ses actions constantes au profit de la catégorie handisport, afin de lui garantir tous les moyens nécessaires en prévision des jeux paralympiques de paris 2024.

La médaillée d'Or, s’est également montrée reconnaissante du soutien et les orientations émanant de l’ancien médaillé olympique et champion du monde d’athlétisme. DJABIR Saïd Guerni en l’occurrence.

Elle estime que le spécialiste sur 800 Mètres, s’est entièrement mis à la disposition des athlètes à mobilité réduite afin de leur porter assistance mais surtout en leur partageant son expérience olympique pour une meilleure représentativité sportive à Paris.La championne paralympique, avait dans le même sillage, présenté ses remerciements le directeur chargé des jeunes talents et du sport d’élite, au vu de ses interventions permanentes dont il était sans nul doute le fruit de cette belle récompense qui a incontestablement valorisé la performance de l' handisport national en des résultats concrétisés.

