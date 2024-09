Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi à Alger, que la campagne électorale pour la présidentielle était "très propre" et que les trois candidats à cette élection ont donné "une image honorable" de la démocratie en Algérie.

"Je souhaite le meilleur pour notre chère patrie et que l'Algérie triomphe en toutes circonstances", a déclaré le président de la République à la presse après avoir accompli son devoir électoral à l'école Ahmed-Aroua de Bouchaoui (Alger).

"Ceux qui nous ont suivi de l'intérieur et de l'extérieur ont constaté que la campagne électorale était très propre et que les trois candidats de ce scrutin étaient à la hauteur et ont donné une image très honorable de l'Algérie et de la démocratie en Algérie. J'espère que nous serons un exemple pour les autres", a-t-il dit.

Et de poursuivre :"Notre pays est une partie intégrante du monde, que ce soit pour le continent africain, pour le monde arabe ou pour l'espace méditerranéen".

Le président de la République a également souhaité voir "l'opération se poursuivre avec la même fluidité et dans la même ambiance démocratique", soulignant que cette élection présidentielle constitue un "tournant décisif" dans l'histoire du pays.

"J'espère que le vainqueur de ce scrutin poursuivra le parcours décisif pour l'Etat algérien et pour le peuple algérien, afin d'atteindre le point de non-retour dans le développement économique et la construction d'une véritable démocratie, une démocratie des droits du citoyen et non une démocratie de slogans", a ajouté le président de la République.

Le monde "constate que le citoyen algérien acquiert jour après jour de nouveaux droits", a-t-il soutenu, soulignant que des efforts continus sont déployés pour répondre à ses attentes et prendre en charge ses préoccupations.

A noter que trois candidats sont en lice pour cette élection, à savoir M. Youcef Aouchiche du Front des forces socialistes (FFS), le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaâli Hassani Cherif.

Tous les moyens avaient été mobilisés pour assurer la couverture médiatique de l'élection (Laagab)

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a affirmé, hier à Alger, que tous les moyens avaient été mobilisés pour faciliter la mission des journalistes dans la couverture de l'élection présidentielle.

Lors d'une visite d'inspection au Centre international de presse au niveau du Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, M. Laagab a précisé que "1.500 journalistes, dont des techniciens, ont été accrédités pour la couverture de l'élection présidentielle", faisant état de "100 journalistes étrangers provenant de 19 pays et représentant 50 organes de presse, en plus des correspondants accrédités en Algérie".

Le ministre a ajouté que "tous les moyens sont mobilisés pour faciliter le travail des journalistes, y compris en termes de studios".

Qualifiant l'élection présidentielle d'"événement politique majeur", le ministre a soutenu que "l'objectivité est une condition sine qua non dans la mission médiatique".

Participer aux élections c'est parachever l'œuvre des Chouhada (moudjahidine)

La participation au scrutin présidentiel pour élire le prochain président du pays s'inscrit en droite ligne du parachèvement de l'œuvre des Chouhada qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et ont légué l'Algérie à ses enfants, ont convenu, samedi, les membres de la famille révolutionnaire à Blida, qui ont appelé dans leurs déclarations à l'APS, l'ensemble des électeurs inscrits à accomplir leur devoir électoral.

En dépit de leur état de santé délicat du à leur âge avancé, de nombreux Moudjahidine ont tenu à sortir dès les premières heures de la matinée pour accomplir leur devoir électoral et choisir le candidat qu'ils estiment le plus apte à diriger le pays durant la période à venir. "Notre participation à ce rendez vous démocratique se veut un parachèvement de l'œuvre des Chouhada", ont-ils souligné.

C'est notamment le cas du Moudjahid Ahmed Miloudi (91 ans) de la commune d'Oued El-Alleug, qui a toujours tenu à accomplir son devoir, aux premières heures de la matinée de chaque rendez vous électoral, dont particulièrement aujourd'hui, en raison de la hausse des températures durant la journée.

S'adressant aux jeunes, le Moudjahid a souligné que "L'Algérie est un legs précieux des Chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions jouir de la liberté", d'où l'impératif pour nous, a-t-il ajouté, de "préserver ce legs en répondant à l'appel de la patrie, en nous rendant aux urnes pour élire le président que nous jugeons le plus apte à poursuivre l'édification de l'Algérie".

Il est rejoint par le Moudjahid Benaissa Mekarkab Abrane, qui a accompli son devoir électoral à l'école "Larbi Tebessi" du centre-ville durant la matinée, qui a qualifié ce scrutin de "devoir sacré imposé à tout citoyen soucieux de préserver la sécurité et la stabilité de ce pays et de poursuivre le processus de son édification".

Ce Moudjahid a expressément tenu à se faire accompagner par ses petits-enfants au bureau de vote, en vue de leur inculquer l'amour de la patrie qui doit se manifester, selon lui, "à travers la participation à ce type de rendez-vous électoraux". "Il s'agit aussi de leur faire prendre conscience de l'importance de voter en atteignant leur majorité afin d'exprimer leur opinion en toute démocratie, à l'instar de mes autres petits-enfants qui ont accompli leur devoir électoral ce samedi", s'est-il félicité. Mue par la même volonté de la préservation du legs des Chouhada, une autre Moudjahida, Damardji Aicha a tenu à sortir voter, en dépit du poids des ans et de la maladie. Accompagnée par son fils, elle s'est rendue au bureau de vote de l'école "Larbi Tebessi" pour choisir le candidat, qui selon elle, est "le plus à même pour assumer la fonction de président de la République", assurant qu'elle "n'a jamais raté un rendez-vous électoral depuis l'indépendance".

Cette Moudjahida, chaleureusement accueillie de la part des encadreurs du bureau de vote qui semblent bien la connaître, a déclaré à l'APS que sa participation à ce scrutin vise la "préservation du legs des Chouhada". Elle a aussi exhorté les jeunes "à ne pas hésiter à accomplir ce devoir national".

A noter que des citoyens de différents âges ont afflué depuis le début du scrutin vers les différents bureaux et centres de vote de Blida pour élire leur candidat à cette Présidentielle.

Le corps électoral de la wilaya est de 695.379 électeurs.

Hadja Sarhouda, la doyenne des Algériens, vote à Tébessa

Hadja Sarhouda Stiti, âgée de 130 ans, la doyenne des Algériens, s'est rendue samedi au centre de vote du CEM Réda Houhou de la ville de Tébessa pour accomplir son devoir électoral et élire le prochain président du pays. Né le 6 juillet 1894, Hadja Sarhouda a affirmé, samedi, à l'APS, que depuis sa jeunesse, elle n'a raté aucun rendez-vous électoral et tient toujours à participer en toute liberté et avec conviction au choix du président du pays et des représentants du peuple.

Accompagnée d'un de ses petits fils, Hadja Sarhouda, à la mémoire intacte, a ajouté avec détermination qu'elle est venue "donner sa voix au candidat qu'elle juge le meilleur à conduire le pays durant la prochaine étape". Elle se souvient de la période coloniale durant laquelle l'Algérien était privé de ses droits fondamentaux dont celui de voter et des phases postindépendance jusqu'à celle de l'édification de l'Algérie nouvelle. La doyenne des Algériens a appelé les jeunes à préserver l'Algérie, legs des Chouhada et des Moudjahidine, et à se diriger en force vers les urnes et voter pour l'Algérie.

Les Algériens de Tanzanie affluent au bureau de vote

Les membres de la communauté nationale établie en Tanzanie continuaient d'affluer samedi au bureau de vote, installé au siège de l'ambassade d'Algérie à Dar es Salam, pour accomplir leur devoir électoral dans le cadre de l'élection présidentielle.

Déterminés à participer à cette "grande fête célébrant la démocratie", des Algériens ont même parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne et participer ainsi à l'élection du futur président de la République.

Arrivés de Tabora ou d'Arusha, située à plus de 800 km pour la première et à plus de 600 km pour la seconde, ces Algériens ont été, pour la plupart, accompagnés de leurs enfants. En dépit de cette grande distance qui sépare leur lieu de résidence du bureau de vote, ces Algériens ont tenu à faire le déplacement pour témoigner leur "attachement à la mère patrie", exprimant leur satisfaction d'avoir accompli leur devoir et leurs vœux de "progrès et de prospérité" pour l'Algérie. Le vote devrait s'achever à 19h00 pour laisser place au dépouillement. L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) encadre le corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties comme suit : 18 en France, 30 dans les autres pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 dans les pays africains et 26 commissions en Asie et en Amérique.

L'Algérie a rendez-vous avec la fidélité à la patrie (Goudjil)

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a affirmé, samedi, à l'occasion de l'élection présidentielle, que l'Algérie, qui élit son président de la République, a rendez-vous avec la fidélité à la patrie.

"L'Algérie s'engage, ce jour du 7 septembre, dans l'arène démocratique, en élisant son président de la République", a écrit M. Goudjil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'élection présidentielle, soulignant que le vote "est un acte citoyen et démocratique qui nous relie à notre Glorieuse histoire".

Et d'ajouter : "Nous sommes tous, partout dans les villages et les villes, à l'intérieur du pays et à l'étranger, face à une exigence nationale et à un rendez-vous avec la fidélité à la patrie et au serment de nos valeureux Chouhada".