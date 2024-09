L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) a annoncé, mercredi dans un communiqué, que son prix pour la recherche scientifique a été consacré, cette année, au domaine des énergies nouvelles et renouvelables.

"Soucieuse d'encourager les chercheurs et d'appuyer la recherche scientifique dans les divers domaines énergétiques, l'OAPEC a consacré son prix 2024 pour la recherche scientifique au domaine des énergies nouvelles et renouvelables", a précisé l'Organisation dans un communiqué publié sur son site électronique.

Ce domaine englobe plusieurs axes notamment les techniques modernes de production de l'énergie renouvelable, les politiques nationales et internationales à même de renforcer la généralisation des énergies nouvelles et renouvelables, les défis liés à leur généralisation et utilisation et autres, lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le Secrétariat général de l'OAPEC a appelé l'ensemble des chercheurs dans le domaine de l'énergie à postuler pour ce prix en présentant leurs recherches.