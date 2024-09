Les Nations unies ont appelé à l'ouverture d'une enquête "élargie" sur le meurtre de la militante américaine pro-palestinienne, Aysenur Ezgi Eygi, tuée vendredi par des balles sionistes en Cisjordanie occupée.

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, a souligné l'"importance d'enquêter sur les circonstances de cet incident et de demander des comptes aux responsables", soulignant la nécessité de "protéger les civils en toutes circonstances".

Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, d'origine turque, a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessée par balle à la tête par les forces d'occupation sionistes à Beita, alors qu’elle participait à la manifestation hebdomadaire contre l’expansion des colonies, avait indiqué vendredi l'agence de presse Wafa.

Le Secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Sheikh, cité par Wafa, a condamné le meurtre de la militante américaine par les forces sionistes, soulignant que "ce crime fait partie d'une série de violations quotidiennes commises par les forces d'occupation".

Ghaza : au moins dix Palestiniens tombés en martyrs dans des bombardements sionistes (Wafa)

Au moins dix Palestiniens sont tombés en martyrs vendredi dans des bombardements sionistes visant deux maisons résidentielles du centre et du sud de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa citant des sources palestiniennes.

Selon des sources sécuritaires palestiniennes, l'aviation sioniste a bombardé une maison située à l'ouest du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de l'enclave côtière.

Cette frappe a fait cinq martyrs, dont plusieurs sont encore coincées sous les décombres, a-t-on indiqué de sources médicales.

Le même jour, cinq autres personnes sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessées lors d'un bombardement sioniste sur une maison située dans le centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza, a indiqué la Défense civile palestinienne dans un communiqué.

L'entité sioniste a lancé une offensive de grande envergure contre la bande de Ghaza en octobre 2023,

Le bilan des attaques sionistes en cours dans la bande de Ghaza s'élève pour l'heure à 40.878 martyrs côté palestinien, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires dans un communiqué.

Le MAE palestinien condamne le crime sioniste ayant causé le martyre de l'enfant Bana Bakr à Naplouse

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a condamné les crimes commis par l'occupation sioniste et ses colons, dont le dernier en date était l'attaque vendredi des colons sur le village de Qaryut, au sud de Naplouse, au cours de laquelle l'enfant Bana Amjad Bakr (13 ans) est tombée en martyr.

Dans un communiqué publié par l'agence de presse Wafa, le ministère a souligné que "ce crime est un exemple frappant et clair des massacres horribles commis par les forces d'occupation contre les civils palestiniens en général et les enfants en particulier, en plus d'une escalade des attaques des milices terroristes de colons, qui a atteint des niveaux sans précédent, avec le soutien de l'armée d'occupation...".

Le ministère a mis l’accent sur la nécessité pour la communauté internationale d'"assumer ses responsabilités, d'imposer la mise en œuvre des résolutions de légitimité internationale, de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et d'exercer une réelle pression sur l'occupant pour qu'il maîtrise les milices terroristes de colons, et arrêter toutes leurs activités de colonisation" jugées illégales au regard du droit international.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.939 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.939 martyrs et 94.616 blessés depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis quatre massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 61 martyrs et 162 blessés.

Un précédent bilan a fait état de 40.878 martyrs et 94.454 blessés depuis le 7 octobre.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours ou de les évacuer.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Plusieurs martyrs et blessés dans un bombardement des forces sionistes sur le centre de Ghaza

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un bombardement mené par l'aviation d'occupation sioniste, vendredi soir, dans le centre de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Des sources médicales ont déclaré que les ambulanciers ont transféré un certain nombre de martyrs et de blessés après que l'occupation sioniste ait bombardé une maison appartenant à la famille Shehadeh dans la zone d'Ard al-Hilo, à l'ouest du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Ghaza, à l'hôpital Al-Awda dans le camp.

Les mêmes sources ont signalé l'arrivée d'un martyr à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi dans la ville de Ghaza après que l'occupation a pris pour cible un groupe de citoyens à proximité d'une mosquée dans le quartier Al-Sabra, au sud de la ville de Ghaza.

Des sources médicales ont déclaré que le nombre de martyrs a augmenté depuis vendredi à l'aube pour atteindre 33 martyrs dans la bande de Ghaza.

Jeudi, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.878 martyrs et 94.454 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué les autorités palestiniennes de la santé.

Ghaza: 4 quatre martyrs dans le bombardement d'une école abritant des déplacés

Quatre Palestiniens sont morts en martyrs et 20 autres ont été blessés samedi dans un bombardement sioniste qui a visé une école abritant des personnes déplacées, dans le nord de la ville de Ghaza, rapportent des médias citant des sources.

Une source médicale citée par des médias a déclaré que "les équipes médicales ont transporté 4 morts et 20 blessés, dont des enfants, à la suite du bombardement de l'école Amr bin Al-Aas".

D'autres sources citées par des médias ont affirmé que "des avions de combat (sionistes) ont ciblé une salle de prière à l'intérieur de l'école qui héberge des milliers de Palestiniens déplacés".

Plus tôt, le service de défense civile de Ghaza a indiqué qu'un "certain nombre de Palestiniens sont morts et d'autres ont été blessés à la suite d'un bombardement qui a visé l'école Amr bin Al-Aas, qui abrite des personnes déplacées dans la région de Sheikh Radwan".

Le service a ajouté, dans un message sur les réseaux sociaux: "Nos équipes travaillent à évacuer les martyrs et les blessés".

L'armée sioniste a pris pour cible de nombreuses écoles abritant des personnes déplacées au cours des derniers mois, commettant des massacres contre les civils qui s'y trouvaient, en particulier les femmes et les enfants.

Selon le bureau des médias de Ghaza, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la bande depuis le 7 octobre 2023 a atteint deux millions de personnes sur une population totale de 2,3 millions.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis 11 mois, faisant plus de 135.000 victimes entre martyrs et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.