Des centaines de familles soudanaises ont fui samedi une proche banlieue de Khartoum après une intensification des combats autour d'une base militaire, ont rapporté des médias.

Mercredi, les forces de soutien rapide (FSR) ont attaqué la grande base de la ville de Bahri qui jouxte la capitale soudanaise au nord. Cette base appelée Hattab est restée aux mains de l'armée après le début du conflit au Soudan en avril 2023.

"Depuis ce matin (samedi), l'armée tire à l'artillerie vers le sud de la base Hattab tandis que des avions militaires survolent" la zone, a indiqué un témoin cité par des médias.

Dans le même temps, les FSR "ont attaqué des maisons au sud de (la base) de Hattab", a témoigné un autre résident.

"Depuis le matin, des centaines de familles sont parties en direction du nord, portant leurs affaires sur leurs têtes" pour fuir les combats, a-t-il ajouté.

La guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR, dirigées par son ancien adjoint Mohamed Hamdane Daglo, a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes, notamment dans les pays voisins, selon l'ONU.