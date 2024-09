Au total 24.851 cas suspects de Mpox, dont 5.549 cas confirmés et 643 décès, ont été recensés sur le continent africain depuis le début de 2024, a affirmé Jean Kayesa, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), lors d'une conférence de presse en ligne vendredi. M. Kayesa a mis en garde contre la "tendance à la hausse" des cas de Mpox en Afrique.

La République démocratique du Congo, épicentre de cette crise sanitaire, a enregistré 20.463 cas suspects, dont 635 décès.

Mi-août, l'OMS a déclaré l'épidémie de Mpox en Afrique comme une urgence de santé publique de portée internationale, marquée par l'apparition d'une variante plus dangereuse et encore peu connue, le clade 1b, détecté en RDC en septembre 2023.

Des cas de clade 1b du virus Mpox ont été signalés dans plusieurs pays en Afrique et à l'extérieur, dont la Suède et la Thaïlande.

Mercredi, la Guinée a confirmé son premier cas de Mpox. M. Kaseya a noté que des tests de séquençage génétique étaient en cours pour déterminer si le clade 1b apparaissait en Afrique de l'Ouest.

La RDC, qui a reçu jeudi le premier lot de 99,100 doses de vaccin contre le Mpox, travaille actuellement sur la stratégie de distribution et de vaccination, notamment dans la partie orientale du pays, où la majorité des cas ont été signalés et qui est en proie à une crise humanitaire.

Les autorités sanitaires de la RDC n'ont pas précisé quand la vaccination débutera.

La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, également présente au briefing en ligne, a appelé à une approche collective pour contenir l'épidémie en RDC, notamment à travers le plan de réponse continental conjoint CDC Afrique-OMS.

L'Ouganda reçoit une livraison de vaccin contre la mpox

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a alloué 2.000 doses de vaccin contre la mpox (variole du singe) à l'Ouganda, a annoncé la porte-parole du ministère de la Santé de l'Ouganda, Jane Ruth Aceng.

Les vaccins devraient arriver prochainement et pourraient être utilisés par quelque 1.000 personnes. "Le gouvernement œuvre avec des partenaires pour obtenir des doses supplémentaires de vaccin. Le ministère de la Santé s'efforce de garantir que les vaccins soient distribués aussi équitablement que possible", a-t-elle ajouté.

Selon elle, il n’y a aucune raison de s’inquiéter et d’annuler les voyages touristiques en Ouganda.

L'Ouganda a jusqu'à présent enregistré dix cas de mpox dans les régions du nord, de l'est, du centre et de l'ouest, ainsi qu'à Kampala, la capitale, avec quatre personnes guéries et six autres en cours de traitement.

Le 13 août, le service de santé de l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique sur le continent en raison de la propagation de la mpox.

Des cas de mpox ont été identifiés dans 18 pays du continent, la République démocratique du Congo étant devenue l'épicentre de l'épidémie.

Le 14 août, l'OMS a déclaré que l'épidémie de variole en Afrique constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

L'OMS et les CDC Afrique lancent un plan conjoint pour intensifier la réponse à l'épidémie de mpox

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé, vendredi, un plan de réponse conjoint pour le continent africain afin de soutenir les efforts des pays pour freiner la propagation du virus mpox.

Le lancement du plan stratégique de préparation et de réponse au mpox fait suite aux déclarations d'une urgence de santé publique de sécurité continentale le 13 août 2024 par les CDC Afrique et d'une urgence de santé publique de portée internationale le lendemain par l'OMS.

"Cette stratégie unifiée garantit que tous les partenaires soient alignés sur des objectifs communs, éliminant les doublons et maximisant l'impact", a déclaré Jean Kaseya, directeur général des CDC Afrique lors d'un briefing virtuel.

Le budget global estimé pour le plan de six mois, couvrant la période de septembre 2024 à février 2025, est proche de 600 millions de dollars.

"Il s'agit d'une étape importante dans une action coordonnée entre nos agences pour soutenir les pays en renforçant l'expertise et en mobilisant les ressources et les capacités pour stopper rapidement et efficacement la propagation du mpox", a déclaré de son côté Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.