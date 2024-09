De nouveaux affrontements inter-religieux dans un Etat du nord-est de l'Inde ont fait au moins cinq morts samedi, a indiqué un responsable du gouvernement local.

L'Etat du Manipur est secoué depuis plus d'un an par des violences périodiques entre la majorité hindoue Meitei et la communauté Kuki, majoritairement chrétienne.

Une nouvelle série d'affrontements a tué cinq personnes dans le district de Jiribam, situé à la frontière entre l'Inde et la Birmanie.

"Depuis le matin, il y a des combats entre les deux communautés à Jiribam. Nous avons récupéré cinq corps et nous attendons davantage de détails", a déclaré un responsable du gouvernement local, cité par des médias.

Une personne a été abattue alors qu'elle dormait et quatre autres "personnes armées" ont été tuées dans un "échange de tirs ultérieur", a rapporté l'agence Press Trust of India.

Les violences de samedi surviennent après la mort de deux autres personnes la semaine dernière lors d'attaques distinctes.

Par ailleurs, les écoles ont été fermées ce samedi dans l'Etat du Manipur sur décision du gouvernement local, au lendemain d'une attaque à la roquette ayant fait un mort et six blessés.

Les communautés Meitei et Kuki s'opposent notamment pour le contrôle des terres et les emplois publics.