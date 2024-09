Plus de 30.000 réfugiés afghans sont rentrés dans leur pays depuis le Pakistan, l'Iran et la Turquie au cours de la semaine écoulée, a annoncé vendredi un responsable du ministère des Réfugiés et du Rapatriement.

"Parmi eux, environ 2.500 reviennent du Pakistan, environ 190 de Turquie et le reste d'Iran", a déclaré Abdul Mutalib Haqqani, porte-parole du ministère, cité par le média local TOLOnews.

Au total, 1,78 million de réfugiés afghans sont revenus de l'étranger au cours de l'année écoulée, selon le ministère.

Le gouvernement intérimaire afghan a appelé à plusieurs reprises les réfugiés afghans à cesser de vivre à l'étranger en tant que réfugiés et à rentrer chez eux pour contribuer à la reconstruction de leur patrie.