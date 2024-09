Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la soirée de vendredi à samedi dans la wilaya de Mascara, rapporte un communiqué de la direction locale de la Protection civile.

Selon la même source, l'accident, qui a eu lieu sur l'autoroute Est-ouest, plus précisément au niveau du tronçon traversant le territoire de la commune de Macta-Douz, a été causé par le dérapage d'un taxi, qui en se déportant sur la chaussée, a heurté la barrière de sécurité, causant la mort d'une jeune femme (21 ans) et blessant six autres personnes à divers niveaux de gravité.

Les six blessés, âgés entre 6 et 71 ans, ont été évacués vers le service des urgences médico-chirurgicales (UMC) de l'Etablissement hospitalier public de Mohammadia, alors que la dépouille de la personne décédée a été déposée à la morgue du même hôpital, a-t-on fait savoir de même source.

Selon une source médicale, les victimes de l'accident de la route quitteront les UMC de l'hôpital ''dans les prochaines heures'', après avoir bénéficié des soins nécessaires.

De leur côté, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame de la route.

7 morts et 462 blessés en 48 heures (Protection civile)

Sept personnes sont décédées et 462 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs et suite aux dernières intempéries, les éléments de la Protection civile des wilayas d'Illizi, In Salah, Adrar, Tiaret, Bejaia, Médéa, Tipaza et El Tarf, ont effectué plusieurs opérations d'épuisement des eaux pluviales à travers quelques habitations et édifices publics et privés, sachant que des effondrements partiels de plafond et murs extérieurs ont été également enregistrés dans les wilayas d'El Tarf et de Bejaia, ajoute la même source.

Aussi, la Protection civile a déploré le décès par noyade de quatre (04) personnes, dont trois (03) en mer survenus à Skikda, Oran, El Tarf, en plus d'un cas de décès ayant été enregistré dans une mare d'eau au village de Bordj M'hiris, commune d'Ain Abid, wilaya de Constantine.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile d'Alger et de Jijel ont prodigué des premiers soins d'urgence à douze (12) personnes incommodées, dont dix (10) par le monoxyde de carbone (CO) émanant des chauffe-bain et deux (02) par le gaz de ville de leur habitation.

En outre, et dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récoltes, 43 incendies ont été maitrisés à travers plusieurs wilayas du pays.