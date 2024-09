Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Annaba ont arrêté cinq (05) passeurs d'émigrants, et saisi d’importantes sommes d’argent, a indiqué jeudi un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN).

"Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Chetaibi, relevant du Groupement territorial d’Annaba, ont arrêté, cinq (5) passeurs pour les crimes: trafic illicite d'émigrants et mise en danger de leurs vies et association de malfaiteurs, outre les délits d’escroquerie, de vol et d'agression avec arme blanche", a précisé la même source.

L’opération menée en coordination avec les membres de la brigade de sécurité et d’investigations de la GN de Oued El Aneb, a permis "d’identifier, et de localiser les membres dudit réseau criminel, en peu de temps". Suite à quoi, "cinq (5) individus ont été arrêtés, avec saisie d’une somme d’argent en monnaie nationale et en devise, en sus de quatre (4) téléphones portables".

Les membres du réseau seront déférés, après parachèvement de l’enquête, devant le procureur de la République, conclut la communiqué.