Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont procédé, dans deux opérations distinctes, au démantèlement de deux groupes criminels spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines et le trafic de drogue, à l'arrestation de 12 individus et à la saisie de 1.844 capsules de psychotropes, indique, jeudi, un communiqué des mêmes services.

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la Sûreté de la circonscription administrative de Draria, ont traité, la semaine dernière, deux affaires distinctes", précise la même source, soulignant que "la première concerne une tentative de migration clandestine par la mer, tandis que la deuxième est liée à la détention et au trafic illicite de drogues et de psychotropes".

Les deux affaires ont été traitées après l'exploitation "d'informations ayant permis l'arrestation de 12 individus et la saisie de 1.844 capsules de psychotropes", en plus d'un montant estimé à 126 millions de centimes".

Après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent pour délits de "tentative de migration clandestine par la mer, infraction aux procédures relatives à la sortie du territoire national" et "détention et trafic illicite de drogues et de psychotropes par un groupe criminel", conclut le communiqué.