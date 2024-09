La wilaya d'Alger a mobilisé tous les bus et lignes exploités par l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), pour le transport à "titre gracieux" des citoyens le jour du scrutin (samedi), afin d'accomplir leur devoir électoral pour la Présidentielle, a indiqué, vendredi, un communiqué de la wilaya. "Tous les bus et lignes exploités par l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) ont été mobilisés pour le transport, à titre gracieux, des citoyens en vue d'accomplir leur devoir électoral, samedi 7 septembre 2024, notamment dans les grands pôles urbains", a précisé la même source.

"30 bus ont été consacrés au pôle urbain de Sidi Abdellah, alors qu'entre 10 à 15 bus ont été mobilisés pour les autres pôles urbains", souligne le communiqué, ajoutant que "le transport par métro et tramway sera également gratuit de 06H00 à 01H00".