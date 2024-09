Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a félicité, jeudi, le champion paralympique algérien Djamil Skander Athmani pour sa deuxième médaille d'or décrochée aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

"Toutes mes félicitations au champion Djamil Skander Athmani qui brille une fois de plus et décroche sa deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques 2024. Son exploit historique nous remplit de fierté envers les enfants de l'Algérie qui remportent les victoires et suscitent l'admiration du monde entier par leur détermination exemplaire et leur volonté inébranlable. Mille Bravo", a écrit M. Goudjil dans son message de félicitations publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.