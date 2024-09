Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi, le para-judoka algérien, Abdelkader Bouamer, pour sa médaille d'or dans la catégorie (-60 kg - J1) des Jeux paralympiques de Paris 2024. "Bravo au para-judoka Abdelkader Bouamer qui a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques et honoré les couleurs nationales. Vive l'Algérie", a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

... et félicite Athmani Skander Djamil et Safia Djelal pour leurs médailles d'or aussi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi, les champions paralympiques Athmani Skander Djamil pour sa médaille d'or au 400 mètres (T13), Safia Djelal pour sa médaille d'or au concours du poids assis (F57) et Nassima Saïfi pour sa médaille de bronze dans la même spécialité aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

"Tous nos remerciements et toute notre reconnaissance à vous, Athmani Skander et Safia Djelal, pour vos médailles d'or, et toutes nos félicitations aussi à Nassima Saïfi pour la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris. L'Algérie est fière de vous. Bravo à vous et à l'Algérie", a écrit le président de la République dans son message de félicitations sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.