Le ministre des Finances, Laaziz Faid, s’est entretenu jeudi par visioconférence, avec la présidente de la nouvelle banque de développement (NDB), Mme Dilma Roussef, avec laquelle il a échangé sur les prochaines étapes pour la formalisation de l'adhésion de l’Algérie à cette institution, a indiqué un communiqué du ministère.

"Cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties de revenir sur l’accord marqué par le Conseil des Gouverneurs de la NDB quant à la demande d’adhésion de l’Algérie à cette institution", a précisé la même source.

Elle a également permis "d’échanger sur les prochaines étapes pour la formalisation de cette adhésion et pour assurer une participation active de notre pays au sein de cette institution", ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, M. Faid a présenté ses "remerciements à son interlocutrice pour les efforts consentis à l’effet de faciliter et accélérer le processus d’adhésion de notre pays à la NDB", a fait savoir le ministère des Finances. Le ministre a aussi souligné "l’alignement de la vision et des objectifs de la NDB avec les priorités de notre pays, notamment en matière de

développement socio-économique et de solidarité des pays du sud pour une croissance partagée et inclusive". Pour sa part, la présidente de la NDB a félicité l'Algérie pour "l’accomplissement de cette étape très importante du processus d’adhésion", tout en précisant que "notre demande d’adhésion a été entérinée à l’unanimité par l’ensemble des pays membres de la NDB, lors de la 9ème réunion de son Conseil des Gouverneurs, tenue a Cape Town fin août dernier, ajoute le ministère. Elle a aussi, affirmé "la disponibilité de son institution à travailler de concert avec l’Algérie pour l’atteinte des objectifs de développement de la NDB". Enfin, "les deux parties ont convenu que soit maintenu un dialogue permanant entre l’Algérie et la NDB à l’effet de renforcer davantage les relations de coopération liant les deux parties", conclut le communiqué.