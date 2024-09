Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, participe pour la deuxième fois consécutive à une telle échéance avec un programme sous le slogan "Pour une Algérie triomphante".

Né le 17 novembre 1945 à Mécheria (wilaya de Naâma), M. Abdelmadjid Tebboune a débuté son parcours scolaire dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où sa famille a élu domicile après des intimidations et des persécutions du colonisateur français en raison des discours nationalistes de son père et de son appartenance à l'Association des oulémas musulmans algériens.

Il rejoint, par la suite, l'école libre des imams en 1953 et réussit l'examen du cycle moyen en 1957. Il poursuit ses études au Lycée régional, puis au Lycée Benzerdjeb et obtient son baccalauréat en 1965.

En 1969, il est diplômé de l'Ecole nationale d'administration (spécialité Economie-Finances) dans la deuxième promotion portant le nom du Chahid et héros Larbi Ben M'hidi. M. Abdelmadjid Tebboune débute sa carrière professionnelle dans le chef-lieu de la wilaya de Béchar, alors dénommée Saoura, englobant Béchar, Tindouf et Adrar. Il poursuit son parcours qu'il a commencé comme administrateur, puis chargé de mission, avant d'être promu au poste de Secrétaire général de la wilaya de Djelfa en 1974.

En 1976, il est muté dans la wilaya d'Adrar au même poste, puis dans la wilaya de Batna en 1977, avant d'occuper la même fonction dans la wilaya de M'Sila en 1982.

Par la suite, M. Abdelmadjid Tebboune occupe respectivement le poste de wali d'Adrar, de Tiaret et de Tizi Ouzou.

Il est nommé ministre délégué chargé des Collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001.

En 2012, il est a nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, avant d'occuper, en 2017, le poste de ministre du Commerce par intérim. Le 24 mai 2017, il est nommé Premier ministre.

Pour rappel, M. Abdelmadjid Tebboune avait brigué, pour la première fois, la magistrature suprême du pays à la présidentielle du 12 décembre 2019 et a été élu président de la République.

M. Youcef Aouchiche candidat du FFS (biographie)

Le Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, se présente à l'élection présidentielle du 7 septembre avec un programme électoral sous le slogan "Vision pour demain". Né le 29 janvier 1983 à Boghni (Tizi-Ouzou), Youcef Aouchiche a poursuivi ses études à l'université d'Alger où il a obtenu une licence en sciences politiques. Très jeune, il s'engage dans le militantisme estudiantin où il a été l'un des responsables du collectif des étudiants autonomes de l'université d'Alger.

Après l'obtention de son diplôme, il exerce en tant que journaliste dans la presse écrite durant la période 2008-2012 et en tant qu'attaché parlementaire durant la période 2012-2017. En novembre 2017, après avoir conduit avec succès la liste du FFS aux élections locales, il est élu au poste de président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou et le 5 février 2022, il est élu membre du Conseil de la nation. Youcef Aouchiche a adhéré au FFS à l'âge de 19 ans et depuis, il a exercé plusieurs responsabilités au sein du parti.

Le 16 juillet 2020, il est nommé par l'Instance présidentielle du parti comme Premier secrétaire du FFS.

Après la décision du FFS de participer à l'élection présidentielle, il a été plébiscité comme candidat du parti lors du congrès extraordinaire tenu le 7 juin 2024.

Le candidat du MSP M. Abdelaâli Hassani Cherif (Biographie)

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaâli Hassani Cherif s'est lancé, pour la première fois, dans la course à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain avec un programme sous le slogan "Opportunité". Né le 1er novembre 1966 à Magra, dans la wilaya de M'sila, M. Hassani Cherif est le cinquième président du MSP. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civil obtenu en 1992 à l'Université Mohamed Boudiaf de M'sila, ainsi que d'une licence en sciences juridiques et administratives, décrochée en 2004 à la même université.

Le candidat a rejoint le mouvement des Scouts dans les années 1980 et milité dans le mouvement estudiantin à l'Université de M'sila entre 1987 et 1992. Après avoir obtenu ses diplômes, M. Hassani Cherif Abdelaâli a occupé différents postes au sein de la Direction des travaux publics de M'sila (1994 à 2002), et a adhéré, dès son jeune âge, à l'action politique et partisane, en militant au sein des structures locales et de wilaya du MSP. En 1995, il est nommé membre du bureau de wilaya du MSP à M'sila. De 2002 à 2007, il est élu vice-président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) puis membre à l'Assemblée populaire nationale (APN) de 2007 à 2012.

Il a présidé le bureau de wilaya du parti à M'sila durant le mandat 2008-2013, avant de se voir confier les dossiers de l'organisation et de la numérisation au niveau du bureau national du MSP de 2013 à 2023. Il a été par la suite plébiscité président du parti lors de son huitième congrès.

Ferveur croissante des Algériens de Nanterre pour l'élection présidentielle

En bus, en train ou à pied, les Algériens résidant à Nanterre (Hauts-de-Seine) continuaient vendredi à se rendre en masse vers les centres de vote pour la présidentielle du 7 septembre, un scrutin qui a suscité un enthousiasme grandissant au sein de la communauté.

Malgré une météo capricieuse, les Algériens de Nanterre se sont mobilisés en masse pour exercer leur droit de vote. Les averses intermittentes n'ont pas découragé les électeurs qui ont fait preuve d'une détermination remarquable pour participer à cet exercice démocratique crucial.

Approché par l'APS, Mohamed Ighighi, qui était accompagné de sa femme, confie avoir fait plus d'une heure de route pour venir à Nanterre pour accomplir son devoir de citoyen algérien, tout en exprimant son espoir de voir cette présidentielle contribuer à davantage de développement du pays. Pour Salah Boukhalfi (98 ans), originaire de Biskra, les élections représentent une opportunité pour les Algériens vivant à l'étranger de se rassembler et de partager leurs préoccupations quotidiennes. "C'est une occasion pour moi de toujours être présent lorsque l'avenir de notre pays est en jeu", ajoute-t-il. Aïcha, sage-femme trentenaire, était accompagnée de ses parents et a exprimé son enthousiasme à l'idée de retrouver ses compatriotes.

"Voter représente une occasion précieuse de rencontrer mes concitoyens algériens, d'échanger nos idées et de soutenir le candidat qui défendra avec passion les droits des émigrés," a-t-elle affirmé. Samira Santouji, une enseignante de 30 ans, espère que le président élu mettra en œuvre des mesures pour dynamiser encore plus l'économie algérienne, qu'elle considère comme essentielle pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens.

Dans cette dynamique, la déléguée de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Massouada Boughdiri, a relevé un taux élevé de participation des Algériens vivant dans la circonscription consulaire de Nanterre depuis le début de l'opération de vote lundi. Pour faciliter ce processus, l'ANIE a mis en place des mesures pour garantir l'accès aux bureaux de vote, en veillant à ce qu'ils soient bien signalés et accessibles à tous, a-t-elle dit.

Les efforts de sensibilisation, a-t-elle estimé, ont encouragé les citoyens à se mobiliser, et l'atmosphère dans les bureaux de vote de Nanterre était empreinte d'un sentiment d'enthousiasme et de responsabilité civique. De son côté, la cheffe du centre de vote de Nanterre, Fatiha Mekki, qui est responsable de 11 bureaux de vote, a affirmé que l'opération de vote se déroule dans des conditions satisfaisantes.

Les jeunes de la communauté nationale à Marseille accomplissent leur devoir électoral

Animés d'une forte volonté de contribuer au développement du pays, les jeunes de la communauté nationale établie à Marseille (y compris la banlieue), continuent d'accomplir leur devoir électoral pour la Présidentielle du 7 septembre, tout en aspirant à davantage d'incitations à l'avenir.

Dans une déclaration à l'APS vendredi au centre de vote du Consulat général d'Algérie à Marseille, nombre de jeunes algériens, ont unanimement, manifesté leur attachement à leur mère-patrie, émettant le vœu de bénéficier de projets d'investissement à l'effet de contribuer au développement du pays.

"Je suis très fière de voter pour élire un président de la République en vue de la stabilité et du développement du pays", a affirmé Zaki, âgé de 24 ans, qui a accompli son devoir électoral pour la première fois.

De son côté, l'ancien président de l'Association des étudiants algériens à l'étranger, et encadrant au niveau du centre de vote du Consulat, Daoui Midime, a assuré que "les jeunes immigrés sont fières de leur appartenance à l'Algérie et aspirent à davantage d'opportunités pour contribuer à son développement, à travers le lancement de nouveaux projets".

La jeune étudiante Maria, venue aujourd'hui pour accomplir son devoir civique, alors qu'elle accompagnait, ses parents aux bureaux de vote à chaque échéance, a estimé que sa participation au vote "se veut de prime abord un devoir national à même de conforter la place de la communauté nationale et son attachement au pays, et de donner de l'espoir aux jeunes de la communauté pour contribuer à l'édification et au développement de l'Algérie".

De nombreux jeunes ont, en outre, affiché leur enthousiasme de participer à cette échéance, se félicitant des privilèges accordés par les Pouvoirs publics, aux membres de la communauté nationale à l'étranger.

L'ambassade d'Algérie à Addis-Abeba s'apprête à accueillir les électeurs de la communauté nationale établie en Ethiopie et à Djibouti

L'ambassade d'Algérie à Addis-Abeba a achevé ses préparatifs, en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre, dont l'opération de vote débutera vendredi et se poursuivra jusqu'à samedi, pour les électeurs de la communauté nationale établie en Ethiopie et à Djibouti.

En vue d'assurer le bon déroulement de l'opération de vote au niveau des bureaux de vote à Addis-Abeba et à Djibouti, l'ambassade a assuré toutes les dispositions administratives et logistiques et mobilisé les ressources humaines nécessaires, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

L'ambassade a également appelé les membres de la communauté nationale établie en Ethiopie et à Djibouti, à se rendre aux