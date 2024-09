Des experts et des décideurs politiques ont appelé mercredi au cours d'un forum consacré à l'urbanisation du continent à fournir des efforts concertés pour trouver des solutions innovantes permettant aux villes africaines de prospérer et de devenir des centres d'espoir, de croissance et de prospérité.

Ils ont lancé cet appel lors du Forum urbain d'Afrique 2024, dont c'était la première édition. Le forum s'est ouvert mercredi sur le thème "Une urbanisation durable pour transformer l'Afrique / Agenda 2063" à Addis-Abeba.

Le Forum urbain d'Afrique est une plateforme continentale qui promeut le développement durable des centres de population africains. Les membres de l'Union africaine (UA) ont décidé de créer ce forum en 2022 pour répondre à la montée rapide de l'urbanisation en Afrique, à ses opportunités et à ses défis, et à la nécessité de créer un forum de niveau continental pour soutenir une approche inclusive et holistique capable de libérer le potentiel du continent dans le domaine de l'urbanisme.

Au cours du forum, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anaclaudia Rossbach, a déclaré que la population africaine devrait doubler d'ici 2050, et que les villes africaines devaient être prêtes à répondre aux besoins de cette croissance démographique rapide.

Selon l'UA, l'urbanisation rapide de l'Afrique présente des défis financiers importants, qui nécessiteront des investissements substantiels dans les infrastructures, les services et les équipements sociaux afin d'accueillir des populations urbaines de plus en plus importantes. Le forum devrait aussi aborder la question du financement de l'urbanisation en Afrique.