Le cercle vicieux du changement climatique, des feux de forêt et de la pollution atmosphérique a des répercussions de plus en plus graves sur la santé humaine, les écosystèmes et l'agriculture, selon un nouveau rapport sur la qualité de l'air et le climat, de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), publié jeudi.

Dans ce bulletin, l'OMM attire l'attention sur les feux de forêt. Elle examine également les concentrations régionales et mondiales de particules polluantes et leurs effets néfastes sur les cultures en 2023.

L'OMM a publié ce rapport à l'occasion de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, dont le thème de cette année est "Investissons dans un air pur maintenant". Ce bulletin, le quatrième numéro d'une série annuelle, explore la relation complexe entre qualité de l'air et climat.

La pollution de l'air ambiant est à l'origine de plus de 4,5 millions de décès prématurés par an. Son coût économique et environnemental est élevé.

Les substances chimiques responsables de la pollution atmosphérique sont en général émises en même temps que les gaz à effet de serre (GES). Ainsi, le réchauffement de la planète et la dégradation de la qualité de l'air vont inévitablement de pair.

"Le changement climatique et la qualité de l'air ne peuvent être traités séparément. Ils vont de pair et doivent être abordés ensemble. Il serait avantageux sur tous les plans de prendre conscience des interrelations entre qualité de l'air et changement climatique, et d'agir en conséquence, tant pour la santé de notre planète et de ses habitants que de nos économies", a déclaré jeudi, la Secrétaire générale adjointe de l'OMM, Ko Barrett, citée dans un communiqué de l'OMM.

Le présent Bulletin sur la qualité de l'air et le climat concerne l'année 2023, a précisé la responsable, notant que les huit premiers mois de l'année 2024 ont été marqués par la poursuite des tendances observées, avec des chaleurs intenses et des sécheresses persistantes qui augmentent le risque de feux de forêt et de pollution de l'air.

"Le changement climatique nous confronte de plus en plus fréquemment à ce scénario", a ajouté Mme Barrett estimant "essentiel", de mener des recherches et activités scientifiques interdisciplinaires, "pour trouver des solutions".