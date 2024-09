Les premiers vaccins contre le mpox sont arrivés jeudi en République démocratique du Congo (RDC), épicentre de l'épidémie, qui doit recevoir au total 200.000 doses cette semaine, ont rapporté des médias.

Le premier lot de 99.100 vaccins est arrivé à la mi-journée par avion dans la capitale congolaise Kinshasa, selon des médias. Le reste de la livraison des 200.000 doses au total doit être acheminé sur un autre vol samedi.

"Les vaccins sont bien arrivés en RDC. Ils sont maintenant en route vers les espaces de stockage et la campagne de vaccination devrait commencer à la fin du mois selon le gouvernement congolais", a confirmé Laurent Muschel, directeur de l'Autorité européenne de préparation. . et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) mise en place lors de la pandémie de Covid-19.

Le ministre de la Santé congolais Samuel-Roger Kamba était présent.

Selon M. Muschel, également à l'aéroport jeudi, plus de 560.000 doses au total seront données par l'UE et ses Etats membres mais "on espère qu'il y en aura plus encore", at-il précisé. Ces dons seront à destination de la RDC ainsi que d'autres pays du continent infectés par le virus.

Guinée : le gouvernement déclare officiellement une épidémie de Mpox dans le pays

Le gouvernement guinéen a déclaré mercredi l'existence d'une épidémie de Mpox dans le pays suite à la notification d'un cas confirmé de la maladie dans la région de Macenta (sud-est).

"Au regard de cette situation et en application du Règlement sanitaire international (RSI), le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique déclare l'épidémie de Mpox dans la préfecture de Macenta", a-t-il dit dans un communiqué.

Dans le souci de prévenir la propagation de la maladie, le ministère a élaboré un plan national de préparation et de réponse à une épidémie et a renforcé la surveillance sur toute l'étendue du territoire national tout en faisant des recommandations aux populations.