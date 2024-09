Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé jeudi à Alger, une journée d'étude sur la promotion de la santé mère et enfant en période de grossesse et d'accouchement.

Présidant l'ouverture de cette journée d'étude organisée sous le thème "Pour un accouchement sans risque", le ministre a indiqué que "le nombre d'accouchements en Algérie a atteint 895.000/an, dont 21% par césarienne", soulignant que "l'Algérie a réalisé des progrès importants en matière de couverture sanitaire pour mère et enfant comparativement aux autres pays".

Les indicateurs actuels font état de "bons résultats" en matière de structures sanitaires pour mère et enfant, a fait savoir le ministre, mettant l'accent sur l'importance de la formation dans les spécialités maternelles et infantiles.

M. Saihi a rappelé la mise en place de centres de référence pour la protection Mère-enfant au niveau de chaque wilaya, en tant que tremplin pour les différentes activités concernant la mère et l'enfant.

L'approche stratégique relative à la protection de cette catégorie figure parmi les priorités de la santé publique, en tant que partie intégrante dans le programme national de prise en charge du malade, a affirmé le ministre, relevant l'importance de "l'aspect préventif" en matière de prise en charge de la santé mère et enfant.

Ainsi, M. Saihi a fait savoir que le secteur de la santé compte un nombre important de structures pour mère et enfant, dont 841 centres de santé, 1.841 polycliniques spécialisées pour mère et enfant, 246 établissements publics hospitaliers, 16 centres hospitalo-universitaire et plus de 269 établissements hospitaliers privés.