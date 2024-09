Les projets de raccordement de 13 zones d’ombre au réseau de gaz naturel ont été lancés "au courant de cette semaine", dans six communes de la wilaya de Mila, apprend-on jeudi des services de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz.

Selon le chargé de communication de cette direction, Réda Fergani, il s’agit des localités de Sidi Arridj, Bordj Motrane, Fergta, Ain El Kadi et Berahaïl dans la commune d’Oued Athmania, et de Boukaaben, Bouleghrazen et Aghlad El Djanoubia, dans la commune de Mechira.

Dans la commune de Ferdjioua, les localités ciblées sont Ain Hamra Mezara et Boudjerda, tandis que dans les communes de Benyahia Abderrahmane, Ouled Khelouf et Ain Mellouk les hameaux concernés sont Boukarebn Echouf et Tahar Zerkaoui, a-t-on indiqué.

Mobilisant une enveloppe financière de plus de 550 millions DA, ces opérations d'amélioration du cadre de vie des habitants de ces zones d’ombre, notamment durant l’hiver portent sur le raccordement de 951 foyers au réseau de gaz à travers la réalisation d’un réseau de 138,18 km, selon la même source.

Les délais de réalisation de ces projets varient entre deux et douze mois, a précisé la même source.