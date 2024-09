La Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a tracé un plan spécial en vue d'assurer l'approvisionnement continu des citoyens et des institutions en énergie, et ce en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre, a indiqué, jeudi, un communiqué de ce groupe public.

"En prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre et dans le cadre de la contribution de Sonelgaz à la réussite de ce rendez-vous national important, le groupe s'engage à garantir l'approvisionnement continu des citoyens et des institutions, en énergie (électricité et gaz) dans les meilleures conditions", a précisé la même source.

Dans ce cadre, "Sonelgaz a tracé un plan spécial concernant la mobilisation de ses équipes à travers les directions de distribution dont les équipes d'intervention rapide en cas de problème dans la distribution", selon la même source.

Sonelgaz a mobilisé des équipes pour assurer la permanence 24H/24 pendant le scrutin, de même qu'elle met le numéro du Centre d'appel 3303 à la disposition de ses clients , conclut le communiqué.