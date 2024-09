Dix-huit (18) personnes ont été blessées à divers degrés de gravité, dans un accident de la route survenu, jeudi matin, dans la commune de Bordj Omar Driss (nord d’Illizi), a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit ce matin vers 7h50 sur le point kilométrique PK-120 au niveau du tronçon de la route nationale RN-3 reliant Illizi à Ouargla, suite au renversement d’un véhicule, faisant 18 blessés dont un en état grave, a précisé la même source.

Les blessés, tous étaient à bord du véhicule, ont été secourus sur place par les éléments de la Protection civile avant de les évacuer à l'aide de six ambulances dont quatre mobilisées par la Société Sonatrach, vers une clinique relevant de la compagnie nationale Sonatrach, alors que la personne grièvement blessée a été transférée vers l’hôpital de Bordj Omar Driss, a-t-on expliqué.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l’accident.

14 morts et 463 blessés en une semaine (Sûreté nationale)

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 463 autres ont été blessées dans 360 accidents de la route survenus entre le 27 août et le 2 septembre dans des zones urbaines, indique jeudi un bilan des services de la Sûreté nationale.

Par rapport aux statistiques enregistrées la semaine précédente, le bilan fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-4), de blessés (-6) et de morts (-2), précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+95%) en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration au volant, outre l'état du véhicule.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour tout signalement.

Mascara : un mort et un blessé dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne est morte et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu, jeudi dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s'est produit sur la route nationale RN 17 A, entre les communes de Mohammadia et Fraguig, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs, desservant la ligne Mohammadia-Mascara, et un véhicule, faisant deux blessés graves, qui se trouvaient à bord du bus.

Les deux blessés ont été transportés au service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier de Mohammadia, où l’un d'eux a succombé à ses blessures, selon la même source.

Selon une source médicale de cette structure sanitaire, le blessé a été gardé en surveillance médicale intensive. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.