Le juge instructeur près le Tribunal de M’sila a ordonné de placer en détention provisoire quatre personnes dont le directeur général du bureau public d’études et de recherches, un chef de service, un technicien supérieur à la Direction des Equipements publics et un entrepreneur particulier, pour leur implication dans une affaire de corruption, a-t-on indiqué jeudi dans un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de M’sila.

Selon la même source, le juge instructeur a ordonné, dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant 12 accusés dont des cadres et fonctionnaires de la Direction des Equipements publics et du bureau d’études et de recherches et des entrepreneurs privés, de placer sous contrôle judiciaire huit accusés dont sept cadres du bureau public d’études et de recherches de M’sila et le propriétaire d’une entreprise privée.

Les accusés dans cette affaire de corruption, traitée par le service de recherche et d’investigation du groupement de la Gendarmerie nationale de M’sila sont poursuivis pour "abus de fonction volontaire, dilapidation et détournement de deniers et biens publics par l’octroi d’avantages indus dans le cadre de marchés publics et l’abus de pouvoir et d’influence d’agents publics pour modifier à leur bénéfice dans la qualité de matériaux et de services de réalisation et d’équipement d’un important projet du secteur public dans la commune de Sidi Hadjeres dans la wilaya de M’sila", selon le communiqué.