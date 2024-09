Le ministère de la Communication a lancé une publication spéciale intitulée "7e Sommet des pays exportateurs de gaz en Algérie, dans l'esprit de la commémoration du 24 février 1971", retraçant les principales haltes historiques du secteur de l'énergie en Algérie, d'autant que le 7e Sommet d'Alger du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tenu du 29 février au 2 mars dernier, coïncidait avec l'une de ces principales haltes, à savoir, la nationalisation des hydrocarbures et le recouvrement de la souveraineté nationale sur le secteur de l'énergie. Réalisée en 69 pages par le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information (CNDPI), la publication s'ouvre sur l'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune adressée aux participants au 7ème Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF.

Le document a ajouté "une empreinte et une dimension historique" à cet évènement international majeur, à travers des photos et documents historiques importants et parfois rares ainsi que des chiffres et des dattes sur les principales haltes historiques du secteur de l'énergie en Algérie. Dans son allocution reprise dans la publication, le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a affirmé qu'il y a "entre le 24 février 1971 et 29 février 2024 une histoire riche en réalisations dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures dans le cadre du tissu économique national". Il a relevé à cet égard, que "le secteur qui, avant le 24 février 1971, était soumis aux compagnies monopolistiques pour le mettre au service des économies des pays étrangers, est désormais plus que jamais un secteur stratégique sensible et prospère, dirigé par des cadres nationaux au service du bien-être du peuple", relevant que "l'Algérie, grâce aux exploits réalisés dans l'industrie gazière, est devenue un acteur clé sur la scène internationale dans ce domaine, et un partenaire efficace et crédible dont la voix est entendue grâce à son expérience".