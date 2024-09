Le Consul de Cuba en Algérie, Luis Yasel, a présenté, mercredi, le nouveau système de visa touristique en ligne "Evisa" qui offre un service "plus efficace et plus rapide" aux demandeurs désireux de découvrir ce pays attractif.

Lors d'une rencontre organisée au siège de l'ambassade de Cuba à Alger, le diplomate a expliqué que " Evisa", en vigueur depuis le 1er septembre 2024, remplacera désormais le visa touristique habituel et offre un service "plus efficace et plus rapide" aux demandeurs, via les bureaux consulaires cubains à l'étranger.

Le nouveau visa, a-t-il ajouté, est destiné à toutes les personnes étrangères voyageant en tant que touristes, ainsi qu'aux agences de voyages et compagnies aériennes liées par des contrats en cours avec le Consulat de Cuba".

Pour les particuliers, la demande du visa électronique se fait via le site https://evisacuba.cu/en/inicio, et l'inscription sur le site https://agencia.evisacuba.cu/ est, quant à elle, réservée aux voyagistes.

Au préalable, l'adresse électronique https://evisacuba.cu/ est mise à la disposition des demandeurs de visa qui seront orientés vers l'un des deux sites, en fonction de leurs profils respectifs.

La durée du visa électronique délivré est fixée, quant à elle, à 90 jours, extensibles pour la même période durant le séjour dans ce pays, a indiqué le Consul, notant que pour les détenteurs de l'ancien visa, la validité s'étalera jusqu'au 31 décembre 2024.