Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu, mercredi à Pékin, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, dans le cadre de ses rencontres bilatérales en marge de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, indique un communiqué du ministère. A cette occasion, les deux ministres "se sont concertés sur les principaux axes et sujets à l'ordre du jour du Sommet Chine-Afrique, dont les travaux débuteront jeudi, et ont procédé à un échange de vues sur les développements de la situation aux niveaux régional et continental", précise la même source.

M. Attaf a, par ailleurs, rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Ma Zhaoxu. Cette rencontre a permis aux deux parties de "passer en revue les relations algéro-chinoises et les perspectives de leur renforcement dans le cadre du travail continu pour la concrétisation des résultats importants de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine en juillet 2023, visant à intensifier la coopération économique entre les deux pays amis et à renforcer leurs convergences politiques", conclut le communiqué.