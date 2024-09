Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de projets de décrets exécutifs et d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 4 septembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif relatif à la restructuration des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports, visant à améliorer leur gouvernance et à assurer les meilleures conditions de formation au profit des cadres spécialisés en éducation physique, avec des mécanismes appropriés pour la mise à niveau des athlètes d'élite et de haut niveau, et l'attraction des jeunes talents afin de rejoindre ces Instituts, et contribuer au renforcement de l'encadrement des instituts et des structures du secteur de la Jeunesse et du Sport.

Par ailleurs, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des orientations de monsieur le Président de la République données lors du Conseil des ministres du 2 juin 2024 à l'effet de réduire la pression sur les ports, d'assurer un traitement efficace des conteneurs et de réduire les impacts financiers résultant des longs délais d'attente des navires bloqués dans les ports, le Gouvernement a examiné les différentes mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne la numérisation des procédures et le renforcement de la coordination entre les différents intervenants dans cette opération. Le Gouvernement a également examiné deux projets de décrets exécutifs portant renouvellement des licences d'établissement et d'exploitation des réseaux de communication électronique dans le cadre de la continuité des services de communication et l'amélioration des offres techniques et commerciales d'accès à Internet par satellite et les transmissions de données à large bande, et ce, au profit des particuliers et des entreprises.

D'autre part, et dans le cadre des mesures proactives pour faire face aux effets des intempéries, le Gouvernement a passé en revue les mesures prises et celles à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne la conduite de campagnes de prévention des inondations et la nécessité d'assurer une intervention immédiate pour faire face aux effets des intempéries.

Enfin, le Gouvernement a poursuivi l'examen des procédures et des mesures prises par les Secteurs concernés dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale sous ses différents aspects".

