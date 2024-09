Les unités de la protection civile ont effectué 3618 interventions, (01 une intervention chaque 26 secondes), dont 1961 évacuations sanitaires et 490 opérations divers, dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulaon, accidents domestiques, évacuaon sanitaire, extinction

n d’incendies et dispositifs de sécurité. En eet, nos secours ont enregistré 177 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national, qui ont causé 07 personnes décédées et 231 autres blessées, les victimes ont été prises en charges sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra avec 02 personnes décédées et 05 autres blessées , suite à une collision entre un camion et un véhicule léger , survenue sur la RN°86 , commune d’Ain Nagua.

Par ailleurs, les moyens de la protection civile sont intervenus pour l’extiction de 05 incendies urbains et divers a travers les wilayas de Medea , Timimoun , Oran , Ouargla et M’sila , ayant causé 03 personnes incommodées par la fumée au niveau de la wilaya de Medea et 01 personne présentant des brulures légères au niveau de la wilaya de Ouargla, les vicmes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuée vers les établissements sanitaires locales .

Par ailleurs, le dispositif de surveillances des plages durant les dernières 24 heures à procédé à 391 interventions pour le sauvetage 274 personnes de noyade certaine, 87 personnes pris en charges sur les lieux, 29 personnes évacuées vers les hôpitaux, déplorant le décès d’une personne âgé de 32 ans au lieu dit plage Targua ouest interdite a la baignade wilaya d’Ain Témouchent.Concernant les points d’eau, 02 enfants âgés respectivement de 12 ans et 10 ans décédés noyés dans une mare d’eau, le drame s’est produit au lieu dit village Ain Lahma commune de Babar wilaya de Khenchela, les victimes ont été évacuées par nos secours vers les structures hospitalières.

Aussi, le dispositif de lu;e contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé durant la même période, à l’extinction de 11 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 03 incendies de Broussailles , 01 incendie de bo;es de foin , 02 incendies d’arbres fruitiers et 05 incendies de palmiers , notre intervention rapide à permet d’éteindre ces incendies et éviter leurs propagation, ainsi que la préservation d’important couvert végétal et récolte.

F Yanis